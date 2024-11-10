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Главное за день: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Главное за день: 10 ноября
Главное за день: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Главное за день: 10 ноября
Утром ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Московскую и другие области РФ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T22:30
2024-11-10T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Московскую и другие области РФ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника Трампа о возвращении Крыма. Севастопольские пловцы одержали победу на Кубке России, а Елена Гапешина стала вице-чемпионкой РФ по боксу. Санатории Республики Крым признали лучшими в Южном федеральном округе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.От удара дронов в Московской области пострадали пять человекУтром ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Московскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую область. Все 84 беспилотника были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Министерстве обороны.Над территорией Московской области были уничтожены 34 беспилотника, в результате атаки пострадали пять человек в Раменском городском округе. Кроме того, произошло возгорание четырех домов.Одна из пострадавших была доставлена в больницу с осколочными ранениями и ожогами, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще четверым медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. От падения обломков один дом в поселке Становое выгорел полностью, два человека находятся в пункте временного размещения.В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении КрымаСлова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать Украину в возвращении Крыма являются вполне закономерными. Так депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил в комментарии РИА Новости."Советник высказал то, о чем думают, а точнее – уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", – цитирует депутата РИА Новости.Ранее стратег Республиканской партии и старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция.Севастопольцы победили в Кубке России по плаваниюДве золотых и две бронзовых медали завоевали спортсмены из Севастополя на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Соревнования состоялись на базе бассейна спортивно-оздоровительного комплекса "Сатурн" в городе Раменское Московской области и собрали более 170 сильнейших спортсменов из 37 регионов России.Пловцы Андрей Граничка и Владимир Мозуль представляют спортивно-адаптивную школу "Инваспорт". Граничка завоевал две золотых медали в дистанциях на сто метров брассом и сто метров вольным стилем. Мозуль вышел на третье место в дистанциях 400 метров вольным стилем и сто метров на спине, за что удостоился бронзовых медалей.Елена Гапешина стала вице-чемпионкой РоссииСпортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Юбилейный, 25-й чемпионат России среди женщин состоялся в Серпухове во Дворце спорта "Надежда". Всего в чемпионате страны приняли участие 172 спортсменки из 48 регионов страны", – говорится в сообщении.Этой победой спортсменка обеспечила себе место в национальной сборной России на следующий год. Она выступала в весовой категории 75 кг и провела три встречи.Санатории Крыма признаны лучшими в Южном федеральном округеПо востребованности санатории и курорты Крыма опережают другие регионы Южного федерального округа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий."Крым занимает лидирующее положение среди регионов Южного федерального округа – 38 процентов, наши соседи – Краснодарский край – 25 процентов. Но у нас есть, над чем работать", – отмечает Стрельбицкий.По его словам, в Крыму сейчас насчитывается 1108 средств размещения, из них 91 объект – это санатории, 65 из них работают круглогодично.
https://crimea.ria.ru/20241110/podrostok-ranen-pri-padenii-dronov-v-bryanskoy-oblasti-1141747831.html
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https://crimea.ria.ru/20241110/osen-vstupaet-v-prava-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1141715531.html
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новости крыма, крым, новости, россия, главное за день
Главное за день: 10 ноября

Главные события и заявления воскресенья, 10 ноября

22:30 10.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Утром ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Московскую и другие области РФ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал закономерными слова советника Трампа о возвращении Крыма. Севастопольские пловцы одержали победу на Кубке России, а Елена Гапешина стала вице-чемпионкой РФ по боксу. Санатории Республики Крым признали лучшими в Южном федеральном округе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

От удара дронов в Московской области пострадали пять человек

Утром ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Московскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Калужскую и Тульскую область. Все 84 беспилотника были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Министерстве обороны.
Над территорией Московской области были уничтожены 34 беспилотника, в результате атаки пострадали пять человек в Раменском городском округе. Кроме того, произошло возгорание четырех домов.
Одна из пострадавших была доставлена в больницу с осколочными ранениями и ожогами, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще четверым медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались. От падения обломков один дом в поселке Становое выгорел полностью, два человека находятся в пункте временного размещения.
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
18:16
Подросток ранен при падении дронов в Брянской области

В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма

Слова советника новоизбранного президента США Дональда Трампа об отказе поддерживать Украину в возвращении Крыма являются вполне закономерными. Так депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил в комментарии РИА Новости.
"Советник высказал то, о чем думают, а точнее – уверены все западные политики: Крым для Украины потерян. Его позиция закономерна. Ланца лишь взял старт до команды арбитра в этом вопросе", – цитирует депутата РИА Новости.
Ранее стратег Республиканской партии и старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США при администрации Трампа не станут поддерживать Киев в желании "вернуть Крым", так как это нереалистичная позиция.
Cпутниковая навигация - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
18:03
Из Киевской области в Подмосковье: на Украине сбой в работе GPS

Севастопольцы победили в Кубке России по плаванию

Две золотых и две бронзовых медали завоевали спортсмены из Севастополя на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Соревнования состоялись на базе бассейна спортивно-оздоровительного комплекса "Сатурн" в городе Раменское Московской области и собрали более 170 сильнейших спортсменов из 37 регионов России.
Пловцы Андрей Граничка и Владимир Мозуль представляют спортивно-адаптивную школу "Инваспорт". Граничка завоевал две золотых медали в дистанциях на сто метров брассом и сто метров вольным стилем. Мозуль вышел на третье место в дистанциях 400 метров вольным стилем и сто метров на спине, за что удостоился бронзовых медалей.
Виктор Тихонов
14:53Эксклюзивы РИА Новости Крым
Покоритель гигантов: Виктор Тихонов и его бизоны приехали в Крым

Елена Гапешина стала вице-чемпионкой России

Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по боксу, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Юбилейный, 25-й чемпионат России среди женщин состоялся в Серпухове во Дворце спорта "Надежда". Всего в чемпионате страны приняли участие 172 спортсменки из 48 регионов страны", – говорится в сообщении.
Этой победой спортсменка обеспечила себе место в национальной сборной России на следующий год. Она выступала в весовой категории 75 кг и провела три встречи.
В чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза Таврия завоевала золотые медали
19:25
"Таврия" взяла золотые медали в Премьер-лиге Крымского футбольного союза

Санатории Крыма признаны лучшими в Южном федеральном округе

По востребованности санатории и курорты Крыма опережают другие регионы Южного федерального округа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Сергей Стрельбицкий.
"Крым занимает лидирующее положение среди регионов Южного федерального округа – 38 процентов, наши соседи – Краснодарский край – 25 процентов. Но у нас есть, над чем работать", – отмечает Стрельбицкий.
По его словам, в Крыму сейчас насчитывается 1108 средств размещения, из них 91 объект – это санатории, 65 из них работают круглогодично.
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20:11Радио "Спутник в Крыму"
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