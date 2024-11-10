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Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье
Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье
В Подмосковье на территории Раменского городского округа в результате атаки украинских беспилотников пострадали пять человек. Одна женщина госпитализирована в... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T17:34
2024-11-10T17:34
2024-11-10T17:34
подмосковье
московская область
новости
больница
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Подмосковье на территории Раменского городского округа в результате атаки украинских беспилотников пострадали пять человек. Одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека получили помощь медиков на месте, сообщает глава администрации округа Эдуард Малышев.Ранее сообщалось об одной пострадавшей женщине в поселке Становое Московской области, которая получила ожоги лица, шеи и рук.Еще два человека пострадали в деревне Жуково – это мужчины 1970 и 1993 годов рождения, которые также отказались от госпитализации."В реанимации Раменской больницы навестил пострадавшую жительницу Станового. У нее ожоги лица, состояние стабильное, все для лечения и восстановления у врачей имеется. Пожелал нашей землячке скорейшего выздоровления", – написал Малышев в своем Telegram-канале.Дом женщины полностью уничтожен огнем, ее мужа и младшую дочь разместили в пункте временного размещения на базе ФК "Сатурн" в Кратово, сообщил глава администрации округа."Семья полностью утратила документы, оперативно поможем их восстановить. Также пострадавших уже обеспечили необходимыми им лекарственными препаратами", – подчеркнул Малышев.В Становом полностью выгорел один частный дом и еще один поврежден частично. В Жуково и Софьино огнем повреждены автомобили, в деревне Синьково выгорел гараж, сообщил глава администрации.Киев предпринял массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подвреглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.В Орловской области губернатор Андрей Клычков заявил о десяти сбитых БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего с 7:00 до 10:00 над территорией Российской Федерации были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, московская область, новости, больница, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины)
Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье
После атаки дронов ВСУ на Подмосковье один человек в больнице и двое размещены в ПВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Подмосковье на территории Раменского городского округа в результате атаки украинских беспилотников пострадали пять человек. Одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека получили помощь медиков на месте, сообщает глава администрации округа Эдуард Малышев.
Ранее сообщалось об одной пострадавшей женщине
в поселке Становое Московской области, которая получила ожоги лица, шеи и рук.
"Первое сообщение о падении беспилотника на частный дом в деревне Становое поступило в 8:33. В населенном пункте пострадали три человека – это женщина 1972 года рождения, госпитализированная в Раменскую больницу, ее старшая дочь 1993 года рождения и еще одна жительница 1963 года рождения – им медицинскую помощь оказали на месте", – говорится в сообщении.
Еще два человека пострадали в деревне Жуково – это мужчины 1970 и 1993 годов рождения, которые также отказались от госпитализации.
"В реанимации Раменской больницы навестил пострадавшую жительницу Станового. У нее ожоги лица, состояние стабильное, все для лечения и восстановления у врачей имеется. Пожелал нашей землячке скорейшего выздоровления", – написал Малышев в своем Telegram-канале.
Дом женщины полностью уничтожен огнем, ее мужа и младшую дочь разместили в пункте временного размещения на базе ФК "Сатурн" в Кратово, сообщил глава администрации округа.
"Семья полностью утратила документы, оперативно поможем их восстановить. Также пострадавших уже обеспечили необходимыми им лекарственными препаратами", – подчеркнул Малышев.
В Становом полностью выгорел один частный дом и еще один поврежден частично. В Жуково и Софьино огнем повреждены автомобили, в деревне Синьково выгорел гараж, сообщил глава администрации.
"Все оперативные службы Раменского городского округа продолжают работу. Проводим мероприятия по ликвидации последствий атаки БПЛА. Ситуацию держу на контроле", – отметил глава администрации.
Киев предпринял массированную атаку беспилотниками
на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подвреглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.
В Орловской области губернатор Андрей Клычков заявил о десяти сбитых БПЛА
. В Минобороны сообщили, что всего с 7:00 до 10:00 над территорией Российской Федерации
были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов.
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