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Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье

Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Стало известно о состоянии пострадавших от атаки дронов ВСУ в Подмосковье

В Подмосковье на территории Раменского городского округа в результате атаки украинских беспилотников пострадали пять человек. Одна женщина госпитализирована в... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T17:34

2024-11-10T17:34

2024-11-10T17:34

подмосковье

московская область

новости

больница

происшествия

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В Подмосковье на территории Раменского городского округа в результате атаки украинских беспилотников пострадали пять человек. Одна женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, еще четыре человека получили помощь медиков на месте, сообщает глава администрации округа Эдуард Малышев.Ранее сообщалось об одной пострадавшей женщине в поселке Становое Московской области, которая получила ожоги лица, шеи и рук.Еще два человека пострадали в деревне Жуково – это мужчины 1970 и 1993 годов рождения, которые также отказались от госпитализации."В реанимации Раменской больницы навестил пострадавшую жительницу Станового. У нее ожоги лица, состояние стабильное, все для лечения и восстановления у врачей имеется. Пожелал нашей землячке скорейшего выздоровления", – написал Малышев в своем Telegram-канале.Дом женщины полностью уничтожен огнем, ее мужа и младшую дочь разместили в пункте временного размещения на базе ФК "Сатурн" в Кратово, сообщил глава администрации округа."Семья полностью утратила документы, оперативно поможем их восстановить. Также пострадавших уже обеспечили необходимыми им лекарственными препаратами", – подчеркнул Малышев.В Становом полностью выгорел один частный дом и еще один поврежден частично. В Жуково и Софьино огнем повреждены автомобили, в деревне Синьково выгорел гараж, сообщил глава администрации.Киев предпринял массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы и Московской области. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атакам подвреглись городские округа Домодедово, Раменское, Коломна.В Орловской области губернатор Андрей Клычков заявил о десяти сбитых БПЛА. В Минобороны сообщили, что всего с 7:00 до 10:00 над территорией Российской Федерации были сбиты 70 беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, новости, больница, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины)