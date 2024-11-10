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Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА
Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА
После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T10:13
2024-11-10T10:16
андрей воробьев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
москва
московская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.Также дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России - 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), москва, московская область, новости, происшествия
Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА

Женщина пострадала, 2 дома загорелись в Московской области после массированной атаки БПЛА

10:13 10.11.2024 (обновлено: 10:16 10.11.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
"В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с больницу с ожогами лица, шеи и рук - состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Также дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России - 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области.
ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.
Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.
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Андрей ВоробьевБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)МоскваМосковская областьНовостиПроисшествия
 
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