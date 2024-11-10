https://crimea.ria.ru/20241110/zhenschina-postradala-i-doma-zagorelis-pod-moskvoy-pri-atake-bpla-1141739648.html

Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА

Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Женщина пострадала и дома загорелись под Москвой при атаке БПЛА

После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T10:13

2024-11-10T10:13

2024-11-10T10:16

андрей воробьев

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

москва

московская область

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. После массированной атаки БПЛА в поселке Становое Московской области пострадала женщина и загорелись два дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.Также дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России - 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20241110/vsu-atakovali-moskvu-bespilotnikami-1141738763.html

москва

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), москва, московская область, новости, происшествия