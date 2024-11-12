https://crimea.ria.ru/20241112/rezolyutsiya-oon-o-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-chto-pokazalo-golosovanie-1141790611.html
Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: что показало голосование
Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: что показало голосование - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: что показало голосование
Тот факт, что и сегодня находятся десятки стран, которые голосуют против запрета героизации нацизма, говорит о том, что им пронизана психология общества и... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T20:32
2024-11-12T20:32
2024-11-12T20:17
радио "спутник в крыму"
оон
неонацизм
политика
в мире
нацизм
реабилитация нацизма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/49/1114704967_0:152:2773:1712_1920x0_80_0_0_935617a9f586e575c1dfc7805576c9ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Тот факт, что и сегодня находятся десятки стран, которые голосуют против запрета героизации нацизма, говорит о том, что им пронизана психология общества и политическая практика коллективного Запада. Но большинство стран мира вместе с Россией выступают против, и это главное. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 116 стран. Против – 54, среди них: Украина, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Германия, Франция, Италия, Чехия, Болгария, Венгрия, Япония, США и Канада.На сайте Министерства иностранных дел Литвы по этому поводу опубликовали комментарий, в котором отмечается, что "Российская Федерация ежегодно, начиная с 2006 г., представляет Третьему комитету ООН резолюцию о борьбе с прославлением нацизма и другими современными формами расизма", однако "государства ЕС при голосовании по данной резолюции традиционно воздерживаются".По мнению Горбачева, в этом нет ничего удивительного. В своем подавляющем большинстве это страны, которые так или иначе входили в фашистский блок. Ведь вся Европа, по сути, была фашизирована, напомнил эксперт.Он считает, что сегодняшними решениями правящих политсил в этих странах могут руководить "фантомные боли, историческая память или другие соображения", которыми в той или иной мере пронизано все европейское общество."Думаю, эти элементы в их психологии и политической практике присутствуют до сих пор. Нацизм свойственен западной системе в той или иной мере", – заметил Горбачев.При этом эксперт подчеркнул, что, судя по результатам голосования, в вопросах недопущения героизации нацизма сегодня большинство стран на нашей стороне, и это главное.Подготовленная РФ резолюция о борьбе с героизацией нацизма рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Отдельно в тексте рекомендован запрет любых торжественных чествований нацистского режима периода Второй мировой войны и его союзников.Соавторами документа выступили десятки стран, в том числе Белоруссия, Армения, Азербайджан, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР, Эфиопия.В 2023 году за подобную резолюцию проголосовали 112 стран, против высказались 50 государств, 14 воздержались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатовМиф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-РиббентропаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/49/1114704967_145:0:2629:1863_1920x0_80_0_0_371243e733aa6f85f0d0f7d732307d37.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, неонацизм, политика, в мире, нацизм, реабилитация нацизма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым
. Тот факт, что и сегодня находятся десятки стран, которые голосуют против запрета героизации нацизма, говорит о том, что им пронизана психология общества и политическая практика коллективного Запада. Но большинство стран мира вместе с Россией выступают против, и это главное. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 116 стран. Против – 54, среди них: Украина, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Германия, Франция, Италия, Чехия, Болгария, Венгрия, Япония, США и Канада.
На сайте Министерства иностранных дел Литвы по этому поводу опубликовали комментарий
, в котором отмечается, что "Российская Федерация ежегодно, начиная с 2006 г., представляет Третьему комитету ООН резолюцию о борьбе с прославлением нацизма и другими современными формами расизма", однако "государства ЕС при голосовании по данной резолюции традиционно воздерживаются".
По мнению Горбачева, в этом нет ничего удивительного. В своем подавляющем большинстве это страны, которые так или иначе входили в фашистский блок. Ведь вся Европа, по сути, была фашизирована, напомнил эксперт.
"Я уже не говорю о Гитлере – достаточно вспомнить режимы в Португалии и Испании, режим Виши во Франции, Муссолини в Италии, Пилсудского в Польше, Хорти в Венгрии и так далее – список можно продолжать, включая и наши прибалтийские республики, режим Улманиса в Латвии и Пятса в Эстонии", – добавил Горбачев.
Он считает, что сегодняшними решениями правящих политсил в этих странах могут руководить "фантомные боли, историческая память или другие соображения", которыми в той или иной мере пронизано все европейское общество.
"Думаю, эти элементы в их психологии и политической практике присутствуют до сих пор. Нацизм свойственен западной системе в той или иной мере", – заметил Горбачев.
При этом эксперт подчеркнул, что, судя по результатам голосования, в вопросах недопущения героизации нацизма сегодня большинство стран на нашей стороне, и это главное.
Подготовленная РФ резолюция о борьбе с героизацией нацизма рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Отдельно в тексте рекомендован запрет любых торжественных чествований нацистского режима периода Второй мировой войны и его союзников.
Соавторами документа выступили десятки стран, в том числе Белоруссия, Армения, Азербайджан, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР, Эфиопия.
В 2023 году за подобную резолюцию проголосовали
112 стран, против высказались 50 государств, 14 воздержались.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: