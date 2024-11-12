https://crimea.ria.ru/20241112/rezolyutsiya-oon-o-borbe-s-geroizatsiey-natsizma-chto-pokazalo-golosovanie-1141790611.html

Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: что показало голосование

Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: что показало голосование - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Резолюция ООН о борьбе с героизацией нацизма: что показало голосование

Тот факт, что и сегодня находятся десятки стран, которые голосуют против запрета героизации нацизма, говорит о том, что им пронизана психология общества и... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T20:32

2024-11-12T20:32

2024-11-12T20:17

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Тот факт, что и сегодня находятся десятки стран, которые голосуют против запрета героизации нацизма, говорит о том, что им пронизана психология общества и политическая практика коллективного Запада. Но большинство стран мира вместе с Россией выступают против, и это главное. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Комитет Генассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 116 стран. Против – 54, среди них: Украина, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Германия, Франция, Италия, Чехия, Болгария, Венгрия, Япония, США и Канада.На сайте Министерства иностранных дел Литвы по этому поводу опубликовали комментарий, в котором отмечается, что "Российская Федерация ежегодно, начиная с 2006 г., представляет Третьему комитету ООН резолюцию о борьбе с прославлением нацизма и другими современными формами расизма", однако "государства ЕС при голосовании по данной резолюции традиционно воздерживаются".По мнению Горбачева, в этом нет ничего удивительного. В своем подавляющем большинстве это страны, которые так или иначе входили в фашистский блок. Ведь вся Европа, по сути, была фашизирована, напомнил эксперт.Он считает, что сегодняшними решениями правящих политсил в этих странах могут руководить "фантомные боли, историческая память или другие соображения", которыми в той или иной мере пронизано все европейское общество."Думаю, эти элементы в их психологии и политической практике присутствуют до сих пор. Нацизм свойственен западной системе в той или иной мере", – заметил Горбачев.При этом эксперт подчеркнул, что, судя по результатам голосования, в вопросах недопущения героизации нацизма сегодня большинство стран на нашей стороне, и это главное.Подготовленная РФ резолюция о борьбе с героизацией нацизма рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Отдельно в тексте рекомендован запрет любых торжественных чествований нацистского режима периода Второй мировой войны и его союзников.Соавторами документа выступили десятки стран, в том числе Белоруссия, Армения, Азербайджан, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР, Эфиопия.В 2023 году за подобную резолюцию проголосовали 112 стран, против высказались 50 государств, 14 воздержались.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатовМиф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-РиббентропаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, неонацизм, политика, в мире, нацизм, реабилитация нацизма