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Главные новости Крыма: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Главные новости Крыма: 12 ноября
Главные новости Крыма: 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Главные новости Крыма: 12 ноября
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. В Симферополе два человека пострадали при пожаре на территории... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T23:02
2024-11-12T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. В Симферополе два человека пострадали при пожаре на территории пункта техосмотра. Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский. В Крыму на открытый аукцион выставят три судна "Черноморнефтегаза". Крымские предприятия смогут работать по специальному налоговому режиму. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры поддержки медицинских работников. Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожар под СимферополемПод Симферополем в районе Московского шоссе во вторник произошел крупный пожар на территории пункта техосмотра – загорелся прицеп с бензовозом. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Госпитализированы два человека. Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пожар полностью ликвидирован.Предотвращение терактаФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя, сообщил 12 ноября Центр общественных связей ведомства. По информации ведомства, 29-летний мужчина по заданию СБУ должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте. Он арестован на два месяца.Глава Первомайского районаГлавой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года исполнял обязанности руководителя этого района. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии во вторник.Продажа судов "Черноморнефтегаза"В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не используются в производственной деятельности. Соответствующий проект постановления, поданный главой республики Сергеем Аксеновым, зарегистрирован в Государственном совете РК.Помощь медикамВ Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики. По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников.Упрощенный налоговый режимС начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН), сообщили в пресс-службе УФНС России по республике. Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают ряд условий.Елочные базарыЕлочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря, сообщил во вторник начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов. Елочные базары будут работать по 11 адресам, полноценно – с середины первого зимнего месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241112/v-krymu-spasatel-sel-za-rul-goryaschego-benzovoza-1141809828.html
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Главные новости Крыма: 12 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 12 ноября

23:02 12.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. В Симферополе два человека пострадали при пожаре на территории пункта техосмотра. Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский. В Крыму на открытый аукцион выставят три судна "Черноморнефтегаза". Крымские предприятия смогут работать по специальному налоговому режиму. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры поддержки медицинских работников. Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Пожар под Симферополем

Под Симферополем в районе Московского шоссе во вторник произошел крупный пожар на территории пункта техосмотра – загорелся прицеп с бензовозом. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Госпитализированы два человека. Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
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В Крыму спасатель сел за руль горящего бензовоза

Предотвращение теракта

ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя, сообщил 12 ноября Центр общественных связей ведомства. По информации ведомства, 29-летний мужчина по заданию СБУ должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте. Он арестован на два месяца.
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Два школьника в Крыму получили награды за раскрытие преступления

Глава Первомайского района

Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года исполнял обязанности руководителя этого района. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии во вторник.
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Продажа судов "Черноморнефтегаза"

В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не используются в производственной деятельности. Соответствующий проект постановления, поданный главой республики Сергеем Аксеновым, зарегистрирован в Государственном совете РК.
Сбор помидоров в теплицах в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
16:01
Как растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов

Помощь медикам

В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики. По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников.
В Судаке открылись модульные врачебные амбулатории
12:39
В Крыму построят 70 ФАПов и амбулаторий

Упрощенный налоговый режим

С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН), сообщили в пресс-службе УФНС России по республике. Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают ряд условий.
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
10:35
Более половины крымчан прошли диспансеризацию с начала года

Елочные базары

Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря, сообщил во вторник начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов. Елочные базары будут работать по 11 адресам, полноценно – с середины первого зимнего месяца.
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21:56Радио "Спутник в Крыму"
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