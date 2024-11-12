Главные новости Крыма: 12 ноября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 12 ноября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС. В Симферополе два человека пострадали при пожаре на территории пункта техосмотра. Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский. В Крыму на открытый аукцион выставят три судна "Черноморнефтегаза". Крымские предприятия смогут работать по специальному налоговому режиму. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры поддержки медицинских работников. Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пожар под Симферополем
Под Симферополем в районе Московского шоссе во вторник произошел крупный пожар на территории пункта техосмотра – загорелся прицеп с бензовозом. К тушению пожара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники. Госпитализированы два человека. Предварительно, один пострадавший в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
Предотвращение теракта
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях в районе Балаклавской ТЭС, задержан житель Севастополя, сообщил 12 ноября Центр общественных связей ведомства. По информации ведомства, 29-летний мужчина по заданию СБУ должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте. Он арестован на два месяца.
Глава Первомайского района
Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года исполнял обязанности руководителя этого района. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии во вторник.
Продажа судов "Черноморнефтегаза"
В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не используются в производственной деятельности. Соответствующий проект постановления, поданный главой республики Сергеем Аксеновым, зарегистрирован в Государственном совете РК.
Помощь медикам
В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности, заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики. По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников.
Упрощенный налоговый режим
С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН), сообщили в пресс-службе УФНС России по республике. Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают ряд условий.
Елочные базары
Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря, сообщил во вторник начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов. Елочные базары будут работать по 11 адресам, полноценно – с середины первого зимнего месяца.
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