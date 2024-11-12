https://crimea.ria.ru/20241112/tri-sudna-chernomorneftegaza-prodadut-na-auktsione-1141801712.html

Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе

Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе

В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T16:37

2024-11-12T16:37

2024-11-12T16:37

черноморнефтегаз

новости крыма

аукцион

сергей аксенов

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не используются в производственной деятельности. Соответствующий проект постановления, поданный главой республики Сергеем Аксеновым, зарегистрирован в Государственном совете РК.Согласно документу, на торги выставят противопожарное судно "Вихрь-1" стоимостью 23,8 млн рублей и два маломерных пассажирских судна "Ольвия 1" и "Оскар" стоимостью 1,6 и 2,2 млн рублей соответственно.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "Черноморнефтегаз" не использует эти суда в производственной деятельности, поскольку они выведены из эксплуатации и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. При этом предприятие несет затраты на их содержание.Принимая во внимание длительность эксплуатации и техническое состояние судов, для предприятия является экономически невыгодным.Указанная стоимость судов будет являться начальной ценой при проведении аукциона, который пройдет в электронной форме. Деньги от их продажи останутся в распоряжении "Черноморнефтегаза".Ранее парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры "Черноморнефтегаза" и Международного аэропорта "Симферополь", , которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – АксеновВ Крыму уточнили список национализированного имуществаСтала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморнефтегаз, новости крыма, аукцион, сергей аксенов, государственный совет рк (госсовет)