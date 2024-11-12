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Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе
Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе
В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T16:37
2024-11-12T16:37
черноморнефтегаз
новости крыма
аукцион
сергей аксенов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не используются в производственной деятельности. Соответствующий проект постановления, поданный главой республики Сергеем Аксеновым, зарегистрирован в Государственном совете РК.Согласно документу, на торги выставят противопожарное судно "Вихрь-1" стоимостью 23,8 млн рублей и два маломерных пассажирских судна "Ольвия 1" и "Оскар" стоимостью 1,6 и 2,2 млн рублей соответственно.Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "Черноморнефтегаз" не использует эти суда в производственной деятельности, поскольку они выведены из эксплуатации и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. При этом предприятие несет затраты на их содержание.Принимая во внимание длительность эксплуатации и техническое состояние судов, для предприятия является экономически невыгодным.Указанная стоимость судов будет являться начальной ценой при проведении аукциона, который пройдет в электронной форме. Деньги от их продажи останутся в распоряжении "Черноморнефтегаза".Ранее парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры "Черноморнефтегаза" и Международного аэропорта "Симферополь", , которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – АксеновВ Крыму уточнили список национализированного имуществаСтала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
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черноморнефтегаз, новости крыма, аукцион, сергей аксенов, государственный совет рк (госсовет)
Три судна "Черноморнефтегаза" продадут на аукционе

В Крыму продадут на торгах три судна компании "Черноморнефтегаз" стоимостью 28 млн рублей

16:37 12.11.2024
 
© РИА Новости . Софья ДворникПлавучий док компании " Черноморнефтегаз". Архивное фото
Плавучий док компании Черноморнефтегаз. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Софья Дворник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму на открытый аукцион выставят три судна государственного унитарного предприятия "Черноморнефтегаз" общей стоимостью 28 миллионов рублей, которые не используются в производственной деятельности. Соответствующий проект постановления, поданный главой республики Сергеем Аксеновым, зарегистрирован в Государственном совете РК.
Согласно документу, на торги выставят противопожарное судно "Вихрь-1" стоимостью 23,8 млн рублей и два маломерных пассажирских судна "Ольвия 1" и "Оскар" стоимостью 1,6 и 2,2 млн рублей соответственно.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "Черноморнефтегаз" не использует эти суда в производственной деятельности, поскольку они выведены из эксплуатации и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. При этом предприятие несет затраты на их содержание.

"Для восстановления судов требуется проведение капитального ремонта с заменой большей части обшивки корпуса и корпусных конструкций, электрооборудования, радио- и механического оборудования. Стоимость такого ремонта оценивается от 17 до 90 миллионов рублей", – говорится в записке.

Принимая во внимание длительность эксплуатации и техническое состояние судов, для предприятия является экономически невыгодным.
Указанная стоимость судов будет являться начальной ценой при проведении аукциона, который пройдет в электронной форме. Деньги от их продажи останутся в распоряжении "Черноморнефтегаза".
Ранее парламент Крыма освободил от уплаты налога на имущество объекты инфраструктуры "Черноморнефтегаза" и Международного аэропорта "Симферополь", , которые приостановили деятельность в связи с проведением специальной военной операции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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