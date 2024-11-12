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Когда откроются елочные базары в Симферополе
Когда откроются елочные базары в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Когда откроются елочные базары в Симферополе
Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря, сообщил РИА Новости Крым начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T15:42
2024-11-12T15:42
2024-11-12T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Елочные базары в Симферополе начнут работать с 1 декабря, сообщил РИА Новости Крым начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.Найти главное новогоднее украшение дома в Симферополе можно по следующим адресам: Олег Симонов уточнил, что полноценно работать елочные базары, как правило, начинают с середины месяца.В прошлом году новогодние деревья везли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что подорожает в Крыму к Новому годуЦены на продукты в Крыму - что подорожает до конца года
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Когда откроются елочные базары в Симферополе
Елочные базары откроются в Симферополе с 1 декабря на 13 локациях