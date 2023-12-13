https://crimea.ria.ru/20231213/gde-v-simferopole-mozhno-kupit-novogodnyuyu-elku-1133512298.html

Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку

Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку

В Симферополе 13 декабря открылись елочные базары, новогодние деревья привезли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России, рассказал... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T13:36

2023-12-13T13:36

2023-12-13T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 декабря открылись елочные базары, новогодние деревья привезли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым один из реализаторов главного новогоднего атрибута.По его словам, средняя цена составляет 800 рублей за метр. Большая пышная елка в 2-3 метра высотой обойдется в 2,5 – 3 тысячи рублей.Как сообщил начальник отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексей Ованенко, на елочных базарах есть весь необходимый инвентарь. На ряде точек стоят специальные упаковочные машины, поэтому доставка дерева до дома не вызовет трудностей.Для удобства жителей администрация Симферополя опубликовала список адресов, где можно приобрести ели и сосны:- улица Севастопольская, 22/улица Самокиша;- улица Севастопольская, 29;- улица Ракетная, 17;- улица 60 лет Октября, 18А;- улица Тепличная/улица Бородина, 22;- улица Маршала Жукова, 15;- улица Бородина, 1;- проспект Победы, 3;- улица Лермонтова, 16;- улица Севастопольская, 70-а/2;- улица Киевская, 114;- улица Киевская, 24;- проспект Победы, 64Б;- улица Героев Сталинграда (у дома №3);- улица Беспалова, 49-б;- улица Турецкая, 32;- микрорайон Каменка, в районе остановки №1;- улица Гурзуфская, 3/1;- улица Киевская, 123;- улица Беспалова/улица Рылеева, 2;- бульвар Ленина, 2.Ранее стало известно, что в Керчи елочные базары заработают 15 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииКакая искусственная елка лучше – совет эксперта

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