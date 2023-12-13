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Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку
Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку
В Симферополе 13 декабря открылись елочные базары, новогодние деревья привезли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России, рассказал... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T13:36
2023-12-13T13:36
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2024
елка
елочные базары
общество
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 декабря открылись елочные базары, новогодние деревья привезли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым один из реализаторов главного новогоднего атрибута.По его словам, средняя цена составляет 800 рублей за метр. Большая пышная елка в 2-3 метра высотой обойдется в 2,5 – 3 тысячи рублей.Как сообщил начальник отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексей Ованенко, на елочных базарах есть весь необходимый инвентарь. На ряде точек стоят специальные упаковочные машины, поэтому доставка дерева до дома не вызовет трудностей.Для удобства жителей администрация Симферополя опубликовала список адресов, где можно приобрести ели и сосны:- улица Севастопольская, 22/улица Самокиша;- улица Севастопольская, 29;- улица Ракетная, 17;- улица 60 лет Октября, 18А;- улица Тепличная/улица Бородина, 22;- улица Маршала Жукова, 15;- улица Бородина, 1;- проспект Победы, 3;- улица Лермонтова, 16;- улица Севастопольская, 70-а/2;- улица Киевская, 114;- улица Киевская, 24;- проспект Победы, 64Б;- улица Героев Сталинграда (у дома №3);- улица Беспалова, 49-б;- улица Турецкая, 32;- микрорайон Каменка, в районе остановки №1;- улица Гурзуфская, 3/1;- улица Киевская, 123;- улица Беспалова/улица Рылеева, 2;- бульвар Ленина, 2.Ранее стало известно, что в Керчи елочные базары заработают 15 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акцииКакая искусственная елка лучше – совет эксперта
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новый год 2024, елка, елочные базары, общество, симферополь, новости крыма
Где в Симферополе можно купить новогоднюю елку

В Симферополе 13 декабря открылись елочные базары

13:36 13.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 13 декабря открылись елочные базары, новогодние деревья привезли в Крым из Екатеринбурга, Пензы, Челябинска и других регионов России, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым один из реализаторов главного новогоднего атрибута.
По его словам, средняя цена составляет 800 рублей за метр. Большая пышная елка в 2-3 метра высотой обойдется в 2,5 – 3 тысячи рублей.
"Сейчас в продаже есть екатеринбургские сосны. На следующей неделе привезут ели. Простоять, не осыпаясь, деревья смогут до середины февраля", – отметил продавец.
Как сообщил начальник отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Алексей Ованенко, на елочных базарах есть весь необходимый инвентарь. На ряде точек стоят специальные упаковочные машины, поэтому доставка дерева до дома не вызовет трудностей.
"Точки реализации новогодних деревьев оборудованы всеми необходимыми документами и инвентарем. Традиционно, они будут работать до 31 декабря включительно", - отметил он.
Для удобства жителей администрация Симферополя опубликовала список адресов, где можно приобрести ели и сосны:
- улица Севастопольская, 22/улица Самокиша;
- улица Севастопольская, 29;
- улица Ракетная, 17;
- улица 60 лет Октября, 18А;
- улица Тепличная/улица Бородина, 22;
- улица Маршала Жукова, 15;
- улица Бородина, 1;
- проспект Победы, 3;
- улица Лермонтова, 16;
- улица Севастопольская, 70-а/2;
- улица Киевская, 114;
- улица Киевская, 24;
- проспект Победы, 64Б;
- улица Героев Сталинграда (у дома №3);
- улица Беспалова, 49-б;
- улица Турецкая, 32;
- микрорайон Каменка, в районе остановки №1;
- улица Гурзуфская, 3/1;
- улица Киевская, 123;
- улица Беспалова/улица Рылеева, 2;
- бульвар Ленина, 2.
Ранее стало известно, что в Керчи елочные базары заработают 15 декабря.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовый год 2024ЕлкаЕлочные базарыОбществоСимферопольНовости Крыма
 
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