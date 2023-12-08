https://crimea.ria.ru/20231208/elochnye-bazary-v-kerchi-otkroyutsya-s-15-dekabrya---adresa-1133379321.html

Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса

Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса

С 15 декабря в Керчи начнут работать семь елочных базаров в разных районах города. Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T08:38

2023-12-08T08:38

2023-12-08T07:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. С 15 декабря в Керчи начнут работать семь елочных базаров в разных районах города. Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков.Универсальные новогодние ярмарки откроются на улице Еременко, 30, в районе Автовокзала "Керчь"; Орджоникидзе, 88, в районе ДК "Корабел"; Кирова, 89, в районе Центра детского и юношеского творчества; по Горького, 4, Войкова, 30, возле Детской школы искусств им Р.В. Сердюка; а также по Еременко, 37 и Орджоникидзе, 39, в районе супермаркета.Елочные базары, где керчане смогут купить не только живые ели и сосны, но и новогодние игрушки, будут работать в указанный период ежедневно с 7 до 18 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествахКак выбрать новогодние украшенияБезопасный Новый год: в МЧС перечислили правила

https://crimea.ria.ru/20231207/novyy-god-2024-v-krymu-chem-udivyat-turistov-1133358934.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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