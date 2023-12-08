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Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса
Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса
С 15 декабря в Керчи начнут работать семь елочных базаров в разных районах города. Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T08:38
2023-12-08T07:47
крым
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святослав брусаков
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. С 15 декабря в Керчи начнут работать семь елочных базаров в разных районах города. Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков.Универсальные новогодние ярмарки откроются на улице Еременко, 30, в районе Автовокзала "Керчь"; Орджоникидзе, 88, в районе ДК "Корабел"; Кирова, 89, в районе Центра детского и юношеского творчества; по Горького, 4, Войкова, 30, возле Детской школы искусств им Р.В. Сердюка; а также по Еременко, 37 и Орджоникидзе, 39, в районе супермаркета.Елочные базары, где керчане смогут купить не только живые ели и сосны, но и новогодние игрушки, будут работать в указанный период ежедневно с 7 до 18 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествахКак выбрать новогодние украшенияБезопасный Новый год: в МЧС перечислили правила
https://crimea.ria.ru/20231207/novyy-god-2024-v-krymu-chem-udivyat-turistov-1133358934.html
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крым, керчь, святослав брусаков, общество, новый год 2024, елка, новости крыма
Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адреса

Семь елочных базаров откроются в Керчи с 15 декабря

08:38 08.12.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. С 15 декабря в Керчи начнут работать семь елочных базаров в разных районах города. Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков.
"С 15 по 31 декабря в Керчи будут работать елочные базары. Как и всегда, мы позаботились о том, чтобы в каждом районе города была возможность приобрести новогодние деревья и украшения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Универсальные новогодние ярмарки откроются на улице Еременко, 30, в районе Автовокзала "Керчь"; Орджоникидзе, 88, в районе ДК "Корабел"; Кирова, 89, в районе Центра детского и юношеского творчества; по Горького, 4, Войкова, 30, возле Детской школы искусств им Р.В. Сердюка; а также по Еременко, 37 и Орджоникидзе, 39, в районе супермаркета.
Елочные базары, где керчане смогут купить не только живые ели и сосны, но и новогодние игрушки, будут работать в указанный период ежедневно с 7 до 18 часов.
Ялта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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