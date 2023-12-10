https://crimea.ria.ru/20231210/ot-elochki-do-myshelovki-kakie-podarki-mozhno-peredat-voennym-v-zonu-svo-1133392036.html

От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО

От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО - РИА Новости Крым, 10.12.2023

От елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО

РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T17:28

2023-12-10T17:28

2023-12-10T17:28

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рпц (русская православная церковь)

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Наталья ДремоваДеды Морозы и Снегурочки туда добираться будут не на волшебных санях, а на "газелях". Выгрузят коробки, поясняя получателям груза, что в каждой из них. А потом, уже дома, получат короткие видеопослания с многократным "Спасибо!" За бинокль, теплые носки, дизель-генератор, детский рисунок.У каждого из нас сейчас есть возможность положить свой подарок под елку бойцам, которые находятся в зоне СВО или в госпиталях. Это как раз тот случай, когда дорого внимание. Когда даже самый скромный подарок – поддержка и благодарность тем, кто сейчас там, "где громко". Выберите и передайте – волонтеры все доставят по назначению.РИА Новости Крым выясняли, что можно и нужно дарить защитникам Родины.Мелочь, а приятноКрым – место, где водятся феи. Их здесь целый отряд, и каждый день эти женщины и девушки совершают волшебство. Их усилиями в окопах на передовой появляются разные полезные и вкусные вещи. К Новому Году все желающие могут поделиться своим праздничным настроением.Теплые вещи и теплые словаКак рассказала волонтер Республиканской организации "Истина" (группа сбора "ДЛЯ НАШИХ!") Дарья Аман, продовольственное снабжение в зоне СВО налажено хорошо. Поэтому продукты в качестве подарков не актуальны.Всегда актуальны теплая одежда и белье. Можно проявить креативность, отправив, например, в подарок футболку с подбадривающей надписью вроде: "Ждем с Победой!" Главное, что подарок от души.Фонарики и термосыОдно из мест, где самая высокая концентрация драконов в Крыму – мастерские волонтерского движения "Творим добро". Здесь мастерицы готовят праздничные открытки с символом следующего года, разрисовывают пакеты, куда уложат новогодние подарки.И будут очень благодарны крымчанам, если у них прибавится хлопот, и пакетов понадобится побольше.- На передовой бойцы очень ценят письма, написанные детьми, рисунки, детские поделки. И сами просят передавать побольше таких приветов из мирной жизни.- Если планируете положить в подарок какие-либо сладости – уточните у волонтеров конкретной организации: принимают ли они их, и если да – то в каком виде.Все пригодитсяНастоятель симферопольского храма во имя Державной иконы Божией Матери, руководитель специального гуманитарного центра Крымской метрополии протоиерей Димитрий Кротков сам возит на передовую "приветы" от крымчан для наших бойцов.Сладости для новогодних подарков бойцам, сообщил он, закупать будут централизованно. Можно поучаствовать финансово: сбор средств идет во всех храмах Крымской епархии. Кстати, на эти средства приобретаются и полезные в зоне СВО вещи. Так, один их храмов закупил для бойцов тысячу тактических перчаток.А крымчане могут подарить полезные на передовой вещи: наборы средств для ухода и гигиены (шампуни, гели, бритвенные принадлежности), носки, теплые вещи, фонарики, аккумуляторы, батарейки, термокружки. Разные мышеловки – от механически до "липучек" – тоже очень пригодятся.Мышеловка – неожиданный подарок, но с большим количеством запросов на него. Грызуны практически открыли второй фронт и очень досаждают. Традиционно зимой они выходят на поля, "попастись" на всходах озимых. Но в зоне СВО поля не засеяны, зато есть окопы, люди и продукты – практически "гостиница" для мышей.Сюрприз "с впечатлениями"Декабрь для всех волонтеров – напряженный месяц."Собираем подарки для своих подопечных: раненых бойцов, – объясняет руководитель направления "Волонтеры госпиталей Центра психологической помощи участникам боев действий "АДЭВА" Ксения Тарасенко. – Любой подарок – это послание: мы с тобой, ты важен для нас. Подарки для бойцов, которые проходят лечение в госпиталях, мы собираем именно по этому принципу. Долго совещались, что же должно быть в подарочном пакете. Согласились, что личные вещи ребята и так получают от волонтеров при поступлении, поэтому в подарок решили положить самые вкусные и уютные впечатления от праздника: горсть шоколадных конфет, плитку шоколада, ароматный чай, несколько мандаринок, новогоднее имбирное печенье или медовый пряник, маленький сувенир и открытку от школьников".Ксения рассказала, что этом году в планах поздравить около 450 бойцов, проходящих лечение и реабилитацию после ранений в Симферопольском военном госпитале и его филиалах. В акции участвуют волонтеры госпиталей, республиканский Фонд Защитников Отечества, педагоги, школьники, студенты, предприятия и творческие коллективы Симферополя.Для подарков принимаются сладости, которые имеют длительный срок хранения – например, вафли, печенье. Обязательно в фабричной упаковке. Можно кофе, чай, шоколадки, конфеты, мандарины, апельсины, яблоки.Исполнение желаний"Беру Агента. Сапоги есть оливковые, есть черные". "Беру Жетона, сапоги и витамины, закрепите за мной". "Актуальна просьба под № 13?" Это – сообщения из открытой группы в мессенджере, где... исполняют желания.Акция "Подарки в окоп", запущенная севастопольскими волонтерами, необычна. Потому что подарки предлагается делать адресно. Как объяснила руководитель движения "ZащитникамV2022" Любовь Шмиголь, бойцы с передовой пишут волонтерам свои позывные – и желание. Посылки собираются для конкретных бойцов. География "исполнения желаний" широкая: записываются в дарители не только севастопольцы и крымчане, но и жители других регионов страны.Запросы обычно простые: спальники, теплая одежда, грелки. Спрашивают бинокли, в том числе не новые, но исправные, зимнюю обувь, зарядные устройства, и другое. Записаться в исполнителей желаний просто – нужно зайти на страницу или в мессенджер волонтерского движения, выбрать запрос и написать, что беретесь его исполнить.Читайте по теме:День добрых дел: быть волонтером может каждый"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВОПутин: каждый четвертый россиянин является волонтером

https://crimea.ria.ru/20231114/ne-schitayu-sebya-ranenym-pochemu-soldaty-vozvraschayutsya-na-front-1132761640.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

герои сво, посылки в зону сво, новый год 2024, волонтеры, волонтеры крыма, "крымские феи", помощь бойцам сво, рождество христово, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия