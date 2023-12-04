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Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
Около четверти населения РФ задействованы в волонтерской работе, поэтому Россию в мире называют страной добровольцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T17:44
2023-12-04T17:44
2023-12-04T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Около четверти населения РФ задействованы в волонтерской работе, поэтому Россию в мире называют страной добровольцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".Такая статистика, по словам президента, неслучайна, поскольку в традициях и культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны и передается из поколения в поколение.Путин подчеркнул, что добровольцы работают практически во всех сферах жизни российского общества. Особую благодарность российский лидер высказал волонтерам, помогающим участникам специальной военной операции и их семьям.Также Путин вручил премию "Волонтер года" многодетной матери Наталье Аминевой из Воронежа. Женщина работает в детском эколого-биологическом центре "Росток" в Воронеже. В 2017 году она создала волонтерский отряд "Юннаты из "Ростка". Участники занимаются экологическим просвещением и проводят акции, посвященные природе.После начала СВО Наталья Аминева вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам спецоперации. Семья плетет для них маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, вяжет носки.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете
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владимир путин (политик), россия, новости, волонтеры, общество
Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером
Добровольцами и волонтерами являются 25% населения России – Путин
17:44 04.12.2023 (обновлено: 17:48 04.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Около четверти населения РФ задействованы в волонтерской работе, поэтому Россию в мире называют страной добровольцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".
"Нашу страну называют страной добровольцев, и это соответствует действительности, потому что в нашей стране четверть населения, 25% граждан страны, объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как добровольцы и волонтеры", – сказал глава государства.
Такая статистика, по словам президента, неслучайна, поскольку в традициях и культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны и передается из поколения в поколение.
Путин подчеркнул, что добровольцы работают практически во всех сферах жизни российского общества. Особую благодарность российский лидер высказал волонтерам, помогающим участникам специальной военной операции и их семьям.
"Я сейчас обращаюсь, прежде всего, к российской аудитории: особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию. Вы оказываете помощь и им напрямую, и их семьям в тылу – матерям, отцам, женам и детям. Для нас это сегодня одна из главнейших задач, за это низкий вам поклон", – сказал он.
Также Путин вручил премию "Волонтер года" многодетной матери Наталье Аминевой из Воронежа. Женщина работает в детском эколого-биологическом центре "Росток" в Воронеже. В 2017 году она создала волонтерский отряд "Юннаты из "Ростка". Участники занимаются экологическим просвещением и проводят акции, посвященные природе.
После начала СВО Наталья Аминева вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам спецоперации. Семья плетет для них маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, вяжет носки.
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