https://crimea.ria.ru/20231204/putin-kazhdyy-chetvertyy-rossiyanin-yavlyaetsya-volonterom-1133301692.html

Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером

Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Путин: каждый четвертый россиянин является волонтером

Около четверти населения РФ задействованы в волонтерской работе, поэтому Россию в мире называют страной добровольцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T17:44

2023-12-04T17:44

2023-12-04T17:48

владимир путин (политик)

россия

новости

волонтеры

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Около четверти населения РФ задействованы в волонтерской работе, поэтому Россию в мире называют страной добровольцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".Такая статистика, по словам президента, неслучайна, поскольку в традициях и культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны и передается из поколения в поколение.Путин подчеркнул, что добровольцы работают практически во всех сферах жизни российского общества. Особую благодарность российский лидер высказал волонтерам, помогающим участникам специальной военной операции и их семьям.Также Путин вручил премию "Волонтер года" многодетной матери Наталье Аминевой из Воронежа. Женщина работает в детском эколого-биологическом центре "Росток" в Воронеже. В 2017 году она создала волонтерский отряд "Юннаты из "Ростка". Участники занимаются экологическим просвещением и проводят акции, посвященные природе.После начала СВО Наталья Аминева вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам спецоперации. Семья плетет для них маскировочные сети, изготавливает окопные свечи, вяжет носки.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО"Остров поддержки V": как буряты в Крыму помогают бойцам СВОФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилете

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, волонтеры, общество