https://crimea.ria.ru/20231205/den-dobrykh-del-byt-volonterom-mozhet-kazhdyy-1133302835.html

День добрых дел: быть волонтером может каждый

День добрых дел: быть волонтером может каждый - РИА Новости Крым, 05.12.2023

День добрых дел: быть волонтером может каждый

Маркетолог Ксения Тарасенко до переезда в Крым, куда по службе перевели ее супруга, жила в Забайкальском крае. В Чите помогала одиноким старикам, инвалидам... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T08:12

2023-12-05T08:12

2023-12-05T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Маркетолог Ксения Тарасенко до переезда в Крым, куда по службе перевели ее супруга, жила в Забайкальском крае. В Чите помогала одиноким старикам, инвалидам. Теперь она в команде волонтеров военно-морского клинического госпиталя в Симферополе, Центра социально-психологической поддержки участников боевых действий "АДЭВА". Помогает раненым в зоне СВО бойцам. Учредитель благотворительного фонда "Добро мира – волонтеры Крыма" Наталья Мартынец в волонтерстве оказалась15 лет назад из-за гормонального всплеска: во время беременности ей захотелось помочь детдомовцам. Теперь благотворительность – это дело ее жизни. Аниматор из Симферополя Ирина Красюк, которая занимается ростовыми куклами и гелиевыми шарами, по зову сердца и втайне от своих знакомых устраивает праздники для пациентов паллиативного отделения детской больницы. Говорит, это ей несложно, а детям – радость.5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития. РИА Новости Крым пообщался с теми, для кого "добровольчество" и "волонтерство" – это не пустые слова, а ежедневный труд, стремление делать добро и менять мир к лучшему.Решила помогать раненымВ детстве Ксения спасала бездомных кошек и собак, да и сейчас в ее машине всегда есть корм для бездомных животных. Повзрослев, она стала организатором общественной организации "День добрых дел", члены которой помогают одиноким старикам, инвалидам.– Кто это – мы?– Это знакомые и знакомые знакомых, около 15 человек. Мы меняли крыши, делали ремонт, городили заборы. Все за свой счет, насколько возможно. Такие вот взрослые тимуровцы (улыбается). Так мы организовали общественную организацию "День добрых дел".Позже Ксения стала куратором дома престарелых и инвалидов, подопечных у нее было около полутысячи. Говорит, спонсоры находились как-то сами собой и охотно помогали учреждению. Возможно, сыграл роль сибирский менталитет, но организация быстро развивалась, и за полтора года стала самой известной в регионе, победителем премии "Хрустальное сердце" в Забайкалье.И добавляет, что в Крыму, где море и солнце, планировала отдохнуть от волонтерства, но не смогла остаться в стороне от тех событий, которые происходят в стране.Впервые в военный госпиталь Тарасенко пришла в январе 2023 года. Привезла солдатам сладости.Сейчас команда волонтеров госпиталя насчитывает около 50 человек. Активных членов команды около десятка. У нескольких есть доступ в основной госпиталь и в его филиалы.Кроме того, с ветеранами СВО и членами их семей бесплатно работают психологи – как при личной встрече в фонде "Защитники Отечества", так и в телефонном режиме.– Ксения, что самое сложное в работе волонтера?– Самое тяжелое – это пропускать истории ребят через себя. Если же говорить конкретно о волонтерстве с ранеными, то новичкам сложно не жалеть мужчин. Они герои. Для себя, для родных. Для страны.Тарасенко признается, что за годы работы привыкла к тому, что что-то может не получиться, что не обвиняет людей, которые не хотят помогать. Объявляя сбор средств, она не просит денег, а просит что-то купить из списка и передать бойцам.При этом волонтер все же отмечает, что и неравнодушных людей немало: кто-то пряники печет, кто-то белье кроит, кто-то помогает с "медициной". Недавно о крымских волонтерах госпиталя узнали в Челябинске: в прошлом месяце на 300 тысяч закупили все необходимое для госпиталя.Помогать незащищенным слоям населения"Никогда не видела сложностей в волонтерской работе, занимаюсь этим уже больше 15 лет. В каждом направлении есть свои добровольцы – прекрасные отзывчивые люди, которые готовы прийти на помощь ближнему", – признается в комментарии РИА Новости Крым учредитель одной из крупнейших некоммерческих организаций региона "Добро Мира – Волонтеры Крыма" замдиректора ГАУ РК "Ресурсный центр" Наталья Мартынец.Вспоминает, что острую потребность помогать впервые испытала, будучи беременной.По ее словам, все направления добровольческой деятельности сегодня актуальны. Каждый волонтер выбирает для себя то направление, в котором ему будет интересно развиваться и развивать окружающее пространство вокруг себя. Сейчас у добровольцев много привилегий, их поддерживает президент, есть и программы для добровольцев, и грантовая поддержка, добавляет Мартынец."Добро мира – волонтеры Крыма" реализует разноплановые проекты от комплексной помощи нуждающимся до массовых общественных мероприятий. Собирают вещи и продукты питания для незащищенных слоев населения, принимают батарейки и вторсырье. Есть и новогодняя акция, участники которой могут порадовать детей-инвалидов и ребятню с новых территорий.Просто радовать детейАниматор Ирина Красюк из Симферополя не вступает ни в какие волонтерские организации и движения. Да и волонтером себя не считает. Просто время от времени, когда получается, участвует в сборах для бойцов СВО. Или же бывает в отделении паллиативной медицинской помощи детям ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". Здесь ее называют "человеком-праздником", потому что она дарит сказку маленьким пациентам в их дни рождения.– Почему вы делаете это?– Наверное, потому, что у меня есть такая возможность. А еще мне хочется внести хоть капельку доброты в этот мир. Хочется, чтобы были улыбки на лицах.О своей волонтерской деятельности Ирина особо не распространяется, не рассказывает об этом своим знакомым. Говорит, нечем тут хвастаться, делать добро легко.Волонтеров становится большеЗа год в Крыму появилось 28 новых волонтерских организаций. Теперь в регионе их насчитывается 305. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Также он отметил, что на территории Республики Крым особо уделено внимание развитию и поддержке добровольческой деятельности. В 2023 году усилия добровольцев направлены на осуществление ежедневной работы по сбору гуманитарной помощи для лиц, вынужденно покинувшим территорию Украины, оказания помощи военнослужащим СВО и их семьям.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении мер поддержки волонтеров: они смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВОПосылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктовВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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