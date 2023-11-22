https://crimea.ria.ru/20231122/posylka-na-front-iz-yalty-blindazhnye-svechi-ot-detey-i-tonna-produktov-1132970862.html

Посылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктов

Посылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктов - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Посылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктов

Дети из Ялты сами изготовили и передали бойцам в зону специальной военной операции блиндажные свечи. Также местные жители собрали порядка тонны продуктов. Об... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T12:52

2023-11-22T12:52

2023-11-22T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Дети из Ялты сами изготовили и передали бойцам в зону специальной военной операции блиндажные свечи. Также местные жители собрали порядка тонны продуктов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.В администрации Ялты уточняют, что блиндажные свечи местные жители начали изготавливать в школах, клубах еще с начала специальной военной операции. Этот источник тепла и света с наступлением холодов становится жизненно необходимым в окопах, на линии боевого соприкосновения.Также вместе со свечами батальону "Крым" из Ялты передали гуманитарную помощь, которую собрали жители. Это и теплые вещи, в том числе стельки и вязаные носки, и почти тонна продуктов: консервация, пряники, печенье, чай, сахар, овощи, фрукты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОПосылки в зону СВО можно отправлять бесплатноВолонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО

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2023

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ялта, новости крыма, янина павленко, новости сво, общество