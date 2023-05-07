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Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно
Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно
Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, такое поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России". Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T18:27
2023-05-07T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, такое поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.По его словам, такие указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Крым и новые регионы страны.Отмечается, что число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях — передавать такие отправления операторам важно в открытом виде, уточнили в "Почте России".Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре по телефону 8-800-100-00-00.Читайте также на РИА Новости Крым:Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО
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сво, общество, почта россии, крым, россия, новости, дмитрий чернышенко, посылки в зону сво
Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно

Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО можно отправить бесплатно

18:27 07.05.2023
 
© Фото волонтеровПосылки для российских бойцов, находящихся в зоне СВО
Посылки для российских бойцов, находящихся в зоне СВО
© Фото волонтеров
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, такое поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 килограммов для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы", - сказал Чернышенко.
По его словам, такие указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Крым и новые регионы страны.
Отмечается, что число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено.
Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях — передавать такие отправления операторам важно в открытом виде, уточнили в "Почте России".
Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре по телефону 8-800-100-00-00.
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