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Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно

Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Посылки в зону СВО можно отправлять бесплатно

Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, такое поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России". Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T18:27

2023-05-07T18:27

2023-05-07T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, такое поручение было дано Минцифры совместно с "Почтой России". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.По его словам, такие указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Крым и новые регионы страны.Отмечается, что число посылок до 10 килограммов, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях — передавать такие отправления операторам важно в открытом виде, уточнили в "Почте России".Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре по телефону 8-800-100-00-00.Читайте также на РИА Новости Крым:Портрет его жены: как в Крыму поддерживают бойцов СВО"Нужны "птички" и тепловизоры": как правильно помогать участникам СВОВ Севастополе появился фонд для сборов на пошив формы бойцам СВО

https://crimea.ria.ru/20221025/krymskie-fei-kak-zhenschiny-volontery-pomogayut-boytsam-na-peredovoy-1125078392.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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