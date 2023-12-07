"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
Крымчане могут принять участие в благотворительной акции "Елка желаний"
© Пресс-служба администрации СимферополяКрымчане могут принять участие в благотворительной акции "Елка желаний"
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе дали старт всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в администрации города.
"Принять участие могут следующие категории детей: с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты и дети без попечения родителей, дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в СВО, дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума", – говорится в сообщении.
Отправить свое самое заветное желание необходимо до 20 декабря на сайте акции.
В этом году акции исполняется пять лет: проводить ее начали в 2018 году. За это время исполнено более 106 тысяч желаний. Принцип работы "Елки желаний": мечтатель отправляет свое желание, заявка обрабатывается и желание публикуется на площадке, исполнитель выбирает желание и осуществляет мечту.
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