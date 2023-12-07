https://crimea.ria.ru/20231207/elka-zhelaniy-kak-krymchanam-prinyat-uchastie-v-blagotvoritelnoy-aktsii-1133351277.html

"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции

"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции - РИА Новости Крым, 07.12.2023

"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции

В Симферополе дали старт всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T08:04

2023-12-07T08:04

2023-12-07T08:04

елка желаний

новости крыма

крым

новости

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/06/1133358616_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_976f1c986d74a505bc84435f3f8d306a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе дали старт всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в администрации города.Отправить свое самое заветное желание необходимо до 20 декабря на сайте акции.В этом году акции исполняется пять лет: проводить ее начали в 2018 году. За это время исполнено более 106 тысяч желаний. Принцип работы "Елки желаний": мечтатель отправляет свое желание, заявка обрабатывается и желание публикуется на площадке, исполнитель выбирает желание и осуществляет мечту.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елкуМассовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - АксеновКакая искусственная елка лучше – совет эксперта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елка желаний, новости крыма, крым, новости, новый год