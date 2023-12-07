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"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции - РИА Новости Крым, 07.12.2023
"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции
В Симферополе дали старт всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T08:04
2023-12-07T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе дали старт всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в администрации города.Отправить свое самое заветное желание необходимо до 20 декабря на сайте акции.В этом году акции исполняется пять лет: проводить ее начали в 2018 году. За это время исполнено более 106 тысяч желаний. Принцип работы "Елки желаний": мечтатель отправляет свое желание, заявка обрабатывается и желание публикуется на площадке, исполнитель выбирает желание и осуществляет мечту.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елкуМассовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - АксеновКакая искусственная елка лучше – совет эксперта
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4.7
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елка желаний, новости крыма, крым, новости, новый год
"Елка желаний": как крымчанам принять участие в благотворительной акции

Крымчане могут принять участие в благотворительной акции "Елка желаний"

08:04 07.12.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяКрымчане могут принять участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Крымчане могут принять участие в благотворительной акции Елка желаний
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе дали старт всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом сообщили в администрации города.

"Принять участие могут следующие категории детей: с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, дети-сироты и дети без попечения родителей, дети из семей военнослужащих и (или) мобилизованных, принимающих либо принимавших участие в СВО, дети, проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума", – говорится в сообщении.

Отправить свое самое заветное желание необходимо до 20 декабря на сайте акции.
В этом году акции исполняется пять лет: проводить ее начали в 2018 году. За это время исполнено более 106 тысяч желаний. Принцип работы "Елки желаний": мечтатель отправляет свое желание, заявка обрабатывается и желание публикуется на площадке, исполнитель выбирает желание и осуществляет мечту.
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