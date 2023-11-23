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В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку
В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку
В Симферополе на площади Ленина приступили к монтажу главной крымской новогодней елки. В этом году центр крымской столицы украсит новое дерево, сообщил РИА... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:31
2023-11-23T15:36
симферополь
николай коновалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе на площади Ленина приступили к монтажу главной крымской новогодней елки. В этом году центр крымской столицы украсит новое дерево, сообщил РИА Новости Крым директор МБУ "Горсвет" Николай Коновалов.Украшать крымскую столицу в новогодние дни будет прошлогодний декор, который отремонтируют и подготовят к монтажу. Кроме того, обновят цифру в фотозоне.Прошлогодние светодиодные растяжки украсят проспект Кирова и улицу Севастопольскую – от поворота на Чехова до перекрестка Севастопольской и Козлова. На улице Пушкина "зажгутся" световые арки, а на площади Куйбышева – световой фонтан и елка, закупленная в прошлом году.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что массовых мероприятий на новогодние и рождественские дни на полуострове не будет из соображений безопасности. Но при этом будет сделано все необходимое для создания праздничного настроения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомЭкологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елкуЧто наша жизнь - игра: как провести праздники всей семье
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симферополь, николай коновалов, мбу "горсвет", новости крыма, новый год, благоустройство, крым, общество
В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку

Главную крымскую новогоднюю елку начали устанавливать в Симферополе на площади Ленина

15:31 23.11.2023 (обновлено: 15:36 23.11.2023)
 
© РИА Новости КрымВ центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку
В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе на площади Ленина приступили к монтажу главной крымской новогодней елки. В этом году центр крымской столицы украсит новое дерево, сообщил РИА Новости Крым директор МБУ "Горсвет" Николай Коновалов.

"Это будет новая елка. А та, которая в прошлом году стояла на площади Ленина, будет установлена возле железнодорожного вокзала. На нее куплена новая гирлянда, аналогичная прошлогодней", рассказал он.

Украшать крымскую столицу в новогодние дни будет прошлогодний декор, который отремонтируют и подготовят к монтажу. Кроме того, обновят цифру в фотозоне.

"На площади Советской будет установлена фотозона из цифр "2024" – там поставят ту же конструкцию, что и в прошлом году, только вместо троечки закупили четверочку", – уточнил Николай Коновалов.

Прошлогодние светодиодные растяжки украсят проспект Кирова и улицу Севастопольскую – от поворота на Чехова до перекрестка Севастопольской и Козлова. На улице Пушкина "зажгутся" световые арки, а на площади Куйбышева – световой фонтан и елка, закупленная в прошлом году.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что массовых мероприятий на новогодние и рождественские дни на полуострове не будет из соображений безопасности. Но при этом будет сделано все необходимое для создания праздничного настроения.
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СимферопольНиколай КоноваловМБУ "Горсвет"Новости КрымаНовый годБлагоустройствоКрымОбщество
 
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