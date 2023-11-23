https://crimea.ria.ru/20231123/v-tsentre-simferopolya-nachali-montirovat-glavnuyu-novogodnyuyu-elku-1133009659.html

В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку

В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 23.11.2023

В центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку

В Симферополе на площади Ленина приступили к монтажу главной крымской новогодней елки. В этом году центр крымской столицы украсит новое дерево, сообщил РИА... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T15:31

2023-11-23T15:31

2023-11-23T15:36

симферополь

николай коновалов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе на площади Ленина приступили к монтажу главной крымской новогодней елки. В этом году центр крымской столицы украсит новое дерево, сообщил РИА Новости Крым директор МБУ "Горсвет" Николай Коновалов.Украшать крымскую столицу в новогодние дни будет прошлогодний декор, который отремонтируют и подготовят к монтажу. Кроме того, обновят цифру в фотозоне.Прошлогодние светодиодные растяжки украсят проспект Кирова и улицу Севастопольскую – от поворота на Чехова до перекрестка Севастопольской и Козлова. На улице Пушкина "зажгутся" световые арки, а на площади Куйбышева – световой фонтан и елка, закупленная в прошлом году.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что массовых мероприятий на новогодние и рождественские дни на полуострове не будет из соображений безопасности. Но при этом будет сделано все необходимое для создания праздничного настроения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомЭкологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елкуЧто наша жизнь - игра: как провести праздники всей семье

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симферополь, николай коновалов, мбу "горсвет", новости крыма, новый год, благоустройство, крым, общество