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Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим

Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим

С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН). Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T08:36

2024-11-12T08:36

2024-11-12T08:36

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН). Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают следующие условия:* численность работников не более 5 человек;* годовой доход не более 60 миллионов рублей;* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;* расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;* зарплата работникам выплачивается только в безналичной форме;* не применяются иные специальные налоговые режимы.Для режима автоУСН предусмотрены налоговые ставки 8% (при выборе объекта налогообложения "доходы") или 20% (при выборе объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены освобождением от уплаты страховых взносов за себя (как ИП) и за работников, сообщают в УФНС. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется в полном объеме.Для налогоплательщиков, которые перейдут на автоУСН, отменяется представление 10 форм обязательной отчетности. Кроме того, они освобождаются от ведения Книги учета доходов и расходов – эту функцию можно будет осуществлять в личном кабинете налогоплательщика.Ранее автоУСН действовал в некоторых регионах России в качестве эксперимента, но с 1 января он распространится на все регионы. 46% этого налога будет отправляться в федеральный бюджет, 54% – в бюджеты субъектов РФ.С начала 2025 года в Крыму также будут введены повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков, чтобы как можно скорее завершить работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи утвердили туристический налог с 1 январяБолее 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма