Рейтинг@Mail.ru
Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241112/krymchanam-stanet-dostupen-novyy-uproschennyy-nalogovyy-rezhim-1141768330.html
Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим
Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим
С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН). Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T08:36
2024-11-12T08:36
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b45de1f829f2eeba86e86237f7fbdaac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН). Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают следующие условия:* численность работников не более 5 человек;* годовой доход не более 60 миллионов рублей;* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;* расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;* зарплата работникам выплачивается только в безналичной форме;* не применяются иные специальные налоговые режимы.Для режима автоУСН предусмотрены налоговые ставки 8% (при выборе объекта налогообложения "доходы") или 20% (при выборе объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены освобождением от уплаты страховых взносов за себя (как ИП) и за работников, сообщают в УФНС. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется в полном объеме.Для налогоплательщиков, которые перейдут на автоУСН, отменяется представление 10 форм обязательной отчетности. Кроме того, они освобождаются от ведения Книги учета доходов и расходов – эту функцию можно будет осуществлять в личном кабинете налогоплательщика.Ранее автоУСН действовал в некоторых регионах России в качестве эксперимента, но с 1 января он распространится на все регионы. 46% этого налога будет отправляться в федеральный бюджет, 54% – в бюджеты субъектов РФ.С начала 2025 года в Крыму также будут введены повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков, чтобы как можно скорее завершить работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи утвердили туристический налог с 1 январяБолее 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeda8519b23e10a966c51aa413e59956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
налоги, федеральная налоговая служба (фнс), крым, новости крыма
Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим

Специальный налоговый режим станет доступен в Крыму с 2025 года

08:36 12.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс
Налоговый кодекс - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. С начала следующего года в Крыму начнет действовать специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (автоУСН). Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Крым.
Этот режим предусматривает сокращение, а в некоторых случаях и отмену деклараций и дополнительной отчетности. Применять его имеют право организации и индивидуальные предприниматели, которые соблюдают следующие условия:
* численность работников не более 5 человек;
* годовой доход не более 60 миллионов рублей;
* остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей;
* расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
* зарплата работникам выплачивается только в безналичной форме;
* не применяются иные специальные налоговые режимы.
Для режима автоУСН предусмотрены налоговые ставки 8% (при выборе объекта налогообложения "доходы") или 20% (при выборе объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены освобождением от уплаты страховых взносов за себя (как ИП) и за работников, сообщают в УФНС. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется в полном объеме.
Для налогоплательщиков, которые перейдут на автоУСН, отменяется представление 10 форм обязательной отчетности. Кроме того, они освобождаются от ведения Книги учета доходов и расходов – эту функцию можно будет осуществлять в личном кабинете налогоплательщика.
Ранее автоУСН действовал в некоторых регионах России в качестве эксперимента, но с 1 января он распространится на все регионы. 46% этого налога будет отправляться в федеральный бюджет, 54% – в бюджеты субъектов РФ.
С начала 2025 года в Крыму также будут введены повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков, чтобы как можно скорее завершить работы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сочи утвердили туристический налог с 1 января
Более 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС
Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
 
НалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектов
08:36Крымчанам станет доступен новый упрощенный налоговый режим
08:07Взрывы гремят на Украине
07:51Часть Севастополя во вторник обесточат – адреса и сроки
07:29Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области
07:07В очереди на жилье в Симферополе стоят сотни детей-сирот
06:49Симферополь может стать центром развития бизнес-туризма
06:30Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
06:02Взрыв произошел на нефтебазе в Белгородской области после атаки дрона
00:01Без существенных осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:43Главное за день: 11 ноября
22:30Главные новости Крыма: 11 ноября
22:03Гастротуризм в Крыму: какие есть проблемы и как их решить
21:52О каких последствиях глобального потепления для РФ Путин сказал на Валдае
21:31В крымском поселке на ярмарке торговали продуктами без документов
21:07В Симферополе во вторник будет ограничено движение транспорта – схема
20:52В Севастополе простились с Героем России Павлом Клименко
20:32Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
20:11"Гаражная амнистия": как идет ее реализация в России
Лента новостейМолния