https://crimea.ria.ru/20241108/v-krymu-povysyat-nalogi-dlya-vladeltsev-dolgostroev-1141715363.html

В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев

В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев

В Крыму с нового года введут повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T14:55

2024-11-08T14:55

2024-11-08T15:51

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

никита тарасов

строительство

крым

новости крыма

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с нового года введут повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы. С инициативой выступил и.о. министерства жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов на заседании коллегии ведомства.По словам Тарасова, повышенные налоговые ставки, которые будут действовать вплоть до ввода объектов в эксплуатацию, призваны стимулировать собственников завершить строительство в максимально короткий срок и не накапливать "незавершенку".Глава республики Сергей Аксенов поддержал введение данных мер. Предполагается, что они начнут действовать со следующего года.И.о. министра добавил, что на сегодняшний день в Крыму насчитывается 1466 объектов незавершенного строительства. Больше всего их в Ялте – 398.Ранее правительство Севастополя приняло решение, позволяющее резидентам свободной экономической зоны, которые инвестируют в жилищное строительство, достраивать многоквартирные дома из списка проблемных с целью восстановить права обманутых дольщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), никита тарасов, строительство, крым, новости крыма, сергей аксенов