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В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев
В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев
В Крыму с нового года введут повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T14:55
2024-11-08T15:51
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
никита тарасов
строительство
крым
новости крыма
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с нового года введут повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы. С инициативой выступил и.о. министерства жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов на заседании коллегии ведомства.По словам Тарасова, повышенные налоговые ставки, которые будут действовать вплоть до ввода объектов в эксплуатацию, призваны стимулировать собственников завершить строительство в максимально короткий срок и не накапливать "незавершенку".Глава республики Сергей Аксенов поддержал введение данных мер. Предполагается, что они начнут действовать со следующего года.И.о. министра добавил, что на сегодняшний день в Крыму насчитывается 1466 объектов незавершенного строительства. Больше всего их в Ялте – 398.Ранее правительство Севастополя приняло решение, позволяющее резидентам свободной экономической зоны, которые инвестируют в жилищное строительство, достраивать многоквартирные дома из списка проблемных с целью восстановить права обманутых дольщиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму восстанавливают "театральный" долгостройВмешалась прокуратура: в Севастополе достроили дом для 36 детей-сиротВ Феодосии спустя семь лет "разморозили" стройку новой школы
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РИА Новости Крым
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), никита тарасов, строительство, крым, новости крыма, сергей аксенов
В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев

Владельцы долгостроев в Крыму будут платить повышенную ставку налога на землю – власти

14:55 08.11.2024 (обновлено: 15:51 08.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовостройка
Новостройка - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму с нового года введут повышенные налоговые ставки для владельцев долгостроев на период окончания строительства. Такие меры должны стимулировать застройщиков как можно скорее завершить работы. С инициативой выступил и.о. министерства жилищной политики и государственного строительного надзора республики Никита Тарасов на заседании коллегии ведомства.

"Хотим принять дополнительные меры влияния на застройщиков, допускающих образование долгостроев. Это увеличение арендной ставки за пользование земельным участком, повышение налоговых ставок. С налоговой службой мы уже проговорили, такие механизмы есть", - сказал он.

По словам Тарасова, повышенные налоговые ставки, которые будут действовать вплоть до ввода объектов в эксплуатацию, призваны стимулировать собственников завершить строительство в максимально короткий срок и не накапливать "незавершенку".
Глава республики Сергей Аксенов поддержал введение данных мер. Предполагается, что они начнут действовать со следующего года.
И.о. министра добавил, что на сегодняшний день в Крыму насчитывается 1466 объектов незавершенного строительства. Больше всего их в Ялте – 398.
Ранее правительство Севастополя приняло решение, позволяющее резидентам свободной экономической зоны, которые инвестируют в жилищное строительство, достраивать многоквартирные дома из списка проблемных с целью восстановить права обманутых дольщиков.
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)Никита ТарасовСтроительствоКрымНовости КрымаСергей Аксенов
 
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