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Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов

Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов

В 2024 году крымчане впервые должны заплатить налог с доходов, полученных от вкладов в банках. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T18:50

2024-10-16T18:50

2024-10-16T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В 2024 году крымчане впервые должны заплатить налог с доходов, полученных от вкладов в банках. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым.Общая сумма дохода от вкладов в российских банках, которую получили 978 тысяч крымчан, составила более 7,2 миллиардов рублей.Сумма налогов начисляется на проценты, полученные за год по всем вкладам, за вычетом необлагаемой суммы (150 000 руб.). Если сумма дохода меньше необлагаемой или равна ей, то налог на доходы не взымается.Если доход был получен в иностранной валюте, то эта сумма пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России.Декларировать полученные от вкладов доходы не следует, эту информацию банки предоставляют налоговикам автоматически.Уплатить этот вид налога следует до 2 декабря 2024 года, расчет суммы налога будет включен в налоговое уведомление.Кампания по исчислению имущественных налогов в Крыму завершена, и до 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей в казну. Об этом ранее сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым Артем Грудницкий. Он напомнил, что физлица оплачивают налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговый орган.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладамПочему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФНалог на бездетность в РФ – в Госдуме оценили инициативу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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