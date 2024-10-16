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Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов
В 2024 году крымчане впервые должны заплатить налог с доходов, полученных от вкладов в банках. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T18:50
2024-10-16T18:50
налоги
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уфнс россии по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В 2024 году крымчане впервые должны заплатить налог с доходов, полученных от вкладов в банках. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым.Общая сумма дохода от вкладов в российских банках, которую получили 978 тысяч крымчан, составила более 7,2 миллиардов рублей.Сумма налогов начисляется на проценты, полученные за год по всем вкладам, за вычетом необлагаемой суммы (150 000 руб.). Если сумма дохода меньше необлагаемой или равна ей, то налог на доходы не взымается.Если доход был получен в иностранной валюте, то эта сумма пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России.Декларировать полученные от вкладов доходы не следует, эту информацию банки предоставляют налоговикам автоматически.Уплатить этот вид налога следует до 2 декабря 2024 года, расчет суммы налога будет включен в налоговое уведомление.Кампания по исчислению имущественных налогов в Крыму завершена, и до 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей в казну. Об этом ранее сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым Артем Грудницкий. Он напомнил, что физлица оплачивают налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговый орган.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладамПочему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФНалог на бездетность в РФ – в Госдуме оценили инициативу
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РИА Новости Крым
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налоги, крым, новости крыма, общество, экономика, уфнс россии по республике крым, банк россии
Крымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов

Жители Крыма в 2024 году должны платить налог с доходов от банковских вкладов - ФНС

18:50 16.10.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В 2024 году крымчане впервые должны заплатить налог с доходов, полученных от вкладов в банках. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым.
"Налогоплательщики, получившие в 2023 году доход от вкладов в российских банках, будут обязаны уплатить налог на доходы физических лиц. В Республике Крым более 7,2 тысяч налогоплательщиков должны будут исполнить эту обязанность на общую сумму более 206 млн рублей", - говорится в сообщении.
Общая сумма дохода от вкладов в российских банках, которую получили 978 тысяч крымчан, составила более 7,2 миллиардов рублей.
Сумма налогов начисляется на проценты, полученные за год по всем вкладам, за вычетом необлагаемой суммы (150 000 руб.). Если сумма дохода меньше необлагаемой или равна ей, то налог на доходы не взымается.
"В обратном случае с разницы необходимо будет уплатить налог на доходы – 13% или 15% (если годовой доход превышает 5 млн рублей)", - объясняют в УФНС.
Если доход был получен в иностранной валюте, то эта сумма пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России.
Декларировать полученные от вкладов доходы не следует, эту информацию банки предоставляют налоговикам автоматически.
Уплатить этот вид налога следует до 2 декабря 2024 года, расчет суммы налога будет включен в налоговое уведомление.
Кампания по исчислению имущественных налогов в Крыму завершена, и до 1 декабря жители Крыма должны заплатить 2,7 миллиарда рублей в казну. Об этом ранее сообщил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Республике Крым Артем Грудницкий. Он напомнил, что физлица оплачивают налоги на основании уведомлений, которые направляет налоговый орган.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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