https://crimea.ria.ru/20241008/nalog-na-bezdetnost-v-rf--v-gosdume-otsenili-initsiativu-1140942297.html

Налог на бездетность в РФ – в Госдуме оценили инициативу

Налог на бездетность в РФ – в Госдуме оценили инициативу - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Налог на бездетность в РФ – в Госдуме оценили инициативу

Введение налога на бездетность не только не будет способствовать улучшению демографической ситуации в России, но и может ее ухудшить, заявил председатель... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T21:31

2024-10-08T21:31

2024-10-08T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Введение налога на бездетность не только не будет способствовать улучшению демографической ситуации в России, но и может ее ухудшить, заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.По словам парламентария, необходимо прежде всего создавать условия для стимулирования деторождения, вводить преференции матерям и в целом семьям с детьми.Нилов отметил, что в вопросе повышения рождаемости нужны поощрения, а не "пугалки" и наказания для тех, у кого детей пока нет.Ранее с идеей ввести налог для бездетных выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он сослался на опыт Советского Союза, который существовал с 1941 по 1992 годы. Налогом облагались одинокие и семейные советские граждане, не имеющие детей (мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет).Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу, предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе идей о налоге на бездетность, и призвал коллег "не пугать общество".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездетные или многодетные: какой путь выбирают семьи в РоссииИнститут брака под угрозой: кто виноват и что делатьГавань для нормальности: что поможет улучшить демографию в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, мнения, налоги, закон и право