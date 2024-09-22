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Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам
Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам
Крымчане в этом году впервые должны будут уплатить налог с доходов от вкладов в российских банках. Какая сумма облагается налогом, рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T21:14
2024-09-22T21:14
крым
новости крыма
банковские вклады
банк
налоги
уфнс россии по республике крым
деньги
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Крымчане в этом году впервые должны будут уплатить налог с доходов от вкладов в российских банках. Какая сумма облагается налогом, рассказали в республиканском УФНС России.В налоговой службе уточнили, что налогом облагаются не сами вклады, а доходы в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках, за вычетом необлагаемой суммы. С разницы необходимо будет уплатить налог на доходы – 13% или 15% (если годовой доход превышает 5 миллионов рублей). Если сумма дохода меньше необлагаемой или же равна ей, то налог на доходы не взымается."Необлагаемый доход составляет: 1 миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Банка России. В 2023 году значение ключевой ставки было установлено в размере 15%, соответственно необлагаемая сумма составляет 150 тысяч рублей", – разъяснили в УФНС России по Республике Крым.Таким образом, в 2024 году налогом будет облагаться сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииПониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 годуГлава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, банковские вклады, банк, налоги, уфнс россии по республике крым, деньги, финансы
Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам

Налог с доходов от банковских вкладов впервые должны будут уплатить 7,5 тысяч крымчан

21:14 22.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудница банка проводит денежные операции с купюрами номиналом 200 и 2000 рублей
Сотрудница банка проводит денежные операции с купюрами номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Крымчане в этом году впервые должны будут уплатить налог с доходов от вкладов в российских банках. Какая сумма облагается налогом, рассказали в республиканском УФНС России.

"В 2024 году налогоплательщики, получившие в 2023 году доход от вкладов в российских банках, будут обязаны уплатить налог на доходы физических лиц. В Республике Крым более 7,5 тысяч налогоплательщиков должны будут исполнить эту обязанность", говорится в сообщении.

В налоговой службе уточнили, что налогом облагаются не сами вклады, а доходы в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках, за вычетом необлагаемой суммы. С разницы необходимо будет уплатить налог на доходы – 13% или 15% (если годовой доход превышает 5 миллионов рублей). Если сумма дохода меньше необлагаемой или же равна ей, то налог на доходы не взымается.
"Необлагаемый доход составляет: 1 миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Банка России. В 2023 году значение ключевой ставки было установлено в размере 15%, соответственно необлагаемая сумма составляет 150 тысяч рублей", – разъяснили в УФНС России по Республике Крым.
Таким образом, в 2024 году налогом будет облагаться сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей.
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