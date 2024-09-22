https://crimea.ria.ru/20240922/kto-v-krymu-dolzhen-budet-zaplatit-nalog-s-dokhoda-po-bankovskim-vkladam-1140527175.html

Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам

Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам - РИА Новости Крым, 22.09.2024

Кто в Крыму должен будет заплатить налог с дохода по банковским вкладам

Крымчане в этом году впервые должны будут уплатить налог с доходов от вкладов в российских банках. Какая сумма облагается налогом, рассказали в республиканском... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T21:14

2024-09-22T21:14

2024-09-22T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Крымчане в этом году впервые должны будут уплатить налог с доходов от вкладов в российских банках. Какая сумма облагается налогом, рассказали в республиканском УФНС России.В налоговой службе уточнили, что налогом облагаются не сами вклады, а доходы в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках, за вычетом необлагаемой суммы. С разницы необходимо будет уплатить налог на доходы – 13% или 15% (если годовой доход превышает 5 миллионов рублей). Если сумма дохода меньше необлагаемой или же равна ей, то налог на доходы не взымается."Необлагаемый доход составляет: 1 миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки Банка России. В 2023 году значение ключевой ставки было установлено в размере 15%, соответственно необлагаемая сумма составляет 150 тысяч рублей", – разъяснили в УФНС России по Республике Крым.Таким образом, в 2024 году налогом будет облагаться сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кого коснется повышение налоговой нагрузки в РоссииПониженные ставки налогообложения в Крыму сохранятся в 2024 годуГлава ФНС Крыма: какие схемы не помогут скрыть доход и не платить налоги

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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