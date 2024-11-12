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Боррель выступил с заявлением по Украине после победы Трампа

Боррель выступил с заявлением по Украине после победы Трампа - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Боррель выступил с заявлением по Украине после победы Трампа

Уходящий со своего поста в конце ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявил, что ЕС необходимо принципиально решить, будет ли он продолжать помощь... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T22:52

2024-11-12T22:52

2024-11-12T23:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Уходящий со своего поста в конце ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявил, что ЕС необходимо принципиально решить, будет ли он продолжать помощь Киеву "при любом возможном сценарии". Об этом пишет РИА Новости.Боррель посетил в последние дни Киев и Варшаву для обсуждения продолжения поддержки Украины на фоне неопределенности планов новой американской администрации победившего на выборах в США Дональда Трампа.Он постоянно выступал против мирных переговоров между Россией и Украиной. При этом глава евродипломатии настаивал на реализации так называемой "мирной формулы" главы киевского режима Владимира Зеленского и продолжении поставок Украине западного оружия. Он также поддерживает идею Киева о разрешении наносить удары поставляемым Западом оружием по территории России.Глава евродипломатии пояснил, что на предстоящих заседаниях глав МИД и минобороны стран ЕС 18 и 19 ноября поставит перед министрами вопрос о том, "каковы последствия будущего решения США о том, продолжать или нет поддерживать Украину" и "как европейцы могут ответить на эту ситуацию"."Мы не можем оказаться в ситуации, когда США действуют, а европейцы только реагируют на это. Мы должны взять на себя свою долю ответственности. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться", – заявил Боррель.Великобритания может направить войска на Украину при сокращении помощи со стороны США. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу GB News.Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасностиНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, новости, европейский союз (ес), политика, в мире, европа, украина