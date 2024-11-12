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В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти
В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти - РИА Новости Крым, 12.11.2024
В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти
В странах Латинской Америки и Африки существует большой запрос на объективную информацию о Крыме и жизни на полуострове в составе России. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T20:48
2024-11-12T20:48
крым
радио "спутник в крыму"
африка
латинская америка
политика
в мире
сотрудничество
ялтинский международный форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В странах Латинской Америки и Африки существует большой запрос на объективную информацию о Крыме и жизни на полуострове в составе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина по итогам прошедшего в Москве Ялтинского международного форума (ЯМФ).Гридчина заверила, что профильный комитет крымского парламента и общественные организации "народных дипломатов" усилят работу в этом направлении.В частности, по ее словам, в ходе форума была достигнута предварительная договоренность с представителем одной из крупных независимых радиостанций Аргентины, чтобы в ее эфире объективно освещать происходящее на полуострове для широкой аудитории с переводом на испанский язык, в том числе с привлечением спикеров из Крыма. Данный вопрос уже прорабатывается, добавила руководитель комитета.6-7 ноября в Москве прошел Ялтинский международный форум (ЯМФ) – мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 50 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна стать островом спасения для нормальных европейцев – мнениеЛавров поблагодарил страны глобального Юга и Востока за позицию по КрымуВ Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латинице
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крым, африка, латинская америка, политика, в мире, сотрудничество, ялтинский международный форум
В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти

На аргентинском радио будут объективно рассказывать о ситуации в Крыму – депутат Госсовета

20:48 12.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В странах Латинской Америки и Африки существует большой запрос на объективную информацию о Крыме и жизни на полуострове в составе России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина по итогам прошедшего в Москве Ялтинского международного форума (ЯМФ).

"В Латинской Америке и Африке существует большой запрос на объективную информацию о Крыме. Мы общались с представителями некоторых стран этих континентов. Те люди, кто не в политике и поверхностно что-то когда-то слышали о референдуме, они не знают и больше верят мифам и легендам. Страны Латинской Америки и Африки нуждаются в правде о Крыме", – сказал она.

Гридчина заверила, что профильный комитет крымского парламента и общественные организации "народных дипломатов" усилят работу в этом направлении.
В частности, по ее словам, в ходе форума была достигнута предварительная договоренность с представителем одной из крупных независимых радиостанций Аргентины, чтобы в ее эфире объективно освещать происходящее на полуострове для широкой аудитории с переводом на испанский язык, в том числе с привлечением спикеров из Крыма. Данный вопрос уже прорабатывается, добавила руководитель комитета.
6-7 ноября в Москве прошел Ялтинский международный форум (ЯМФ) – мероприятие Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) для обсуждения политических вопросов. На мероприятие приехали представители более чем 50 стран мира – члены Международной ассоциации друзей Крыма, а также участники молодежного звена из этих стран.
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет 5 декабря в Уфе. На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты. Список может быть расширен по мере подготовки к проведению форума.
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