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Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T00:01
2024-11-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241113/v-oon-sprognozirovali-samyy-zharkiy-god-za-vsyu-istoriyu-1141834410.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов, в горах +4…+7", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.
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Солнце - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Вчера, 19:42
В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:41Главное за день: 13 ноября
23:32Главные новости Крыма: 13 ноября
23:20Расписание автобусов и схема объезда после ЧП в Джанкойском районе Крыма
22:57Обрушение автомобильного моста в Крыму – что известно к этому часу
22:44Пострадавший после обрушения моста в Крыму в больнице в тяжелом состоянии
22:30ЧП на мосту под Джанкоем – на месте работает 16 единиц техники
22:21После обрушения моста под Джанкоем перебоев в ж/д сообщении нет
22:06При обрушении моста в Крыму пострадали два человека
21:54Обрушение моста в Крыму – что известно
21:52Хранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницу
21:33Украина с новым культом смерти скатывается в язычество – эксперт
21:07В Ялте в четверг весь день будет громко
20:50Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую смену
20:48Как идет строительство новой школы за миллиард в Симферополе
20:32Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
20:11Подорожает ли проезд в общественном транспорте Симферополя с нового года
19:51Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму
19:42В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
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