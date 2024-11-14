https://crimea.ria.ru/20241114/tumany-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1141753388.html

Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг

Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг

В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T00:01

2024-11-14T00:01

2024-11-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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