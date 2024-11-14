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Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T00:01
2024-11-14T00:01
2024-11-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туманы и дожди: погода в Крыму в четверг
Погода в Крыму в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В четверг малоподвижный атмосферный фронт обусловит в Крыму облачную дождливую погоду. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ночью в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +10, днем +8…+13 градусов, в горах +4…+7", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем дождь. Ветер северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +4 до +10, днем от +8 до +13 градусов.
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