https://crimea.ria.ru/20241114/u-rossii-i-ssha-mnogo-voprosov-dlya-obsuzhdeniya--peskov-1141856564.html

У России и США много вопросов для обсуждения – Песков

У России и США много вопросов для обсуждения – Песков - РИА Новости Крым, 14.11.2024

У России и США много вопросов для обсуждения – Песков

Вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T15:13

2024-11-14T15:13

2024-11-14T15:13

дмитрий песков

новости

политика

россия

сша

владимир путин (политик)

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111443/32/1114433225_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_def51f3796f01e30a54c6f314e7ad3ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Об этом пишет РИА Новости.На вопрос журналистов о том, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой администрацией США вопрос о незаконных визовых ограничениях в стране, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН, Песков ответил, что это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной.Также Песков отметил, что Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Трампа, но это не является главным приоритетом для Москвы.Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что контактов между Россией и США пока не было.Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия новому президенту. Процедура инаугурации должна состояться 20 января.Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва будет работать с любым президентом, которому американский народ окажет доверие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил перспективы отношений с США при ТрампеСлова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, политика, россия, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden)