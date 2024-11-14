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У России и США много вопросов для обсуждения – Песков
У России и США много вопросов для обсуждения – Песков - РИА Новости Крым, 14.11.2024
У России и США много вопросов для обсуждения – Песков
Вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T15:13
2024-11-14T15:13
2024-11-14T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Об этом пишет РИА Новости.На вопрос журналистов о том, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой администрацией США вопрос о незаконных визовых ограничениях в стране, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН, Песков ответил, что это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной.Также Песков отметил, что Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Трампа, но это не является главным приоритетом для Москвы.Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что контактов между Россией и США пока не было.Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия новому президенту. Процедура инаугурации должна состояться 20 января.Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва будет работать с любым президентом, которому американский народ окажет доверие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров оценил перспективы отношений с США при ТрампеСлова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – Путин
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дмитрий песков, новости, политика, россия, сша, владимир путин (политик), дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
У России и США много вопросов для обсуждения – Песков
Вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много - Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Об этом пишет РИА Новости.
На вопрос журналистов о том, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой администрацией США вопрос о незаконных визовых ограничениях в стране, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН, Песков ответил, что это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной.
"Собственно, повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", - сказал Песков.
Также Песков отметил, что Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Трампа, но это не является главным приоритетом для Москвы.
"Мы, безусловно, за этим наблюдаем. Но, поверьте, это не является нашим главным приоритетом. Сейчас говорить о чем-то рано", - сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что контактов между Россией и США пока не было.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах, состоявшихся 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден заверил, что мирно передаст полномочия новому президенту. Процедура инаугурации должна состояться 20 января.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Москва будет работать с любым президентом, которому американский народ окажет доверие.
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