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Лавров оценил перспективы отношений с США при Трампе

Лавров оценил перспективы отношений с США при Трампе - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Лавров оценил перспективы отношений с США при Трампе

Если со стороны новой американской администрации последует инициатива о честном и равноправном диалоге с Россией, за Москвой дело не станет. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T13:08

2024-11-07T13:08

2024-11-07T13:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Если со стороны новой американской администрации последует инициатива о честном и равноправном диалоге с Россией, за Москвой дело не станет. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений двух стран после прихода на президентский пост в США Дональда Трампа.Лавров подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от контактов с кем бы то ни было, и добавил в этой связи, что "разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга".В то же время министр констатировал, что на сегодняшний день проблемы в отношениях России и США очень глубокие, прежде всего, по причине "ощущения американской элиты, что необходимо подавлять любых конкурентов на мировой арене, чтобы не появлялся никто, кто каким-либо образом поставит под вопрос американское доминирование".Он также добавил, что Москва не будет чинить никаких препятствий назначению республиканской администрацией США нового посла в России, и уточнил, что процедуры оформления кандидатуры нового посла РФ в Штатах будут завершены в ближайшее время.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Трамп набрал 295 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Процедура инаугурации нового президента должна состояться 20 января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отреагировали в мире на победу ТрампаТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявленияПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, дональд трамп, россия, сша, политика, новости