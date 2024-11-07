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12 бригад ВСУ поражены в Курской области - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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12 бригад ВСУ поражены в Курской области
12 бригад ВСУ поражены в Курской области - РИА Новости Крым, 07.11.2024
12 бригад ВСУ поражены в Курской области
Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области. Об этом в четверг сообщает... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T14:31
2024-11-07T14:31
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
россия
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина.За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30000 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеНовости СВО: еще почти 1800 украинских боевиков уничтожены за суткиВ Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, россия, потери всу
12 бригад ВСУ поражены в Курской области

В Курской области нанесено поражение 12 бригадам ВСУ

14:31 07.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 12 украинских бригад в приграничных в районах Курской области. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины", – сказано в сообщении.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Дарьино и Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Новая Сорочина.
За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, артиллерийское орудие, четыре миномета и автомобиль.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30000 военнослужащих, 185 танков, 115 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1088 боевых бронированных машин, 818 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина, перечислили в Минобороны РФ.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы РоссииРоссияПотери ВСУ
 
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