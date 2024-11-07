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Движение катеров в бухте Севастополя возобновят
Движение катеров в бухте Севастополя возобновят - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Движение катеров в бухте Севастополя возобновят
В Севастополе в пятницу, 8 ноября, возобновится движение катеров между Артбухтой и Михайловской батареей. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T16:59
2024-11-07T16:59
2024-11-07T16:59
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паромы и катера в севастополе
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 8 ноября, возобновится движение катеров между Артбухтой и Михайловской батареей. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Во вторник шторм сдвинул плавучий причал на Радиогорке, что препятствовало безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно.Строительно-монтажные работы, которые сделают причал более устойчивым к непогоде, внесены в планы на следующий год, говорится в сообщении.В Севастополе планируют отремонтировать шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоВ порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктовЗагадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль
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севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости крыма, логистика
Движение катеров в бухте Севастополя возобновят
В Севастополе возобновят движение катеров между Артбухтой и Михайловской батареей