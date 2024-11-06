Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе шторм сдвинул причал - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241106/v-sevastopole-shtorm-sdvinul-prichal-1141642687.html
В Севастополе шторм сдвинул причал
В Севастополе шторм сдвинул причал - РИА Новости Крым, 06.11.2024
В Севастополе шторм сдвинул причал
В Севастополе шторм сдвинул плавучий причал, временно приостановлено движение катеров на Радиогорку. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T11:14
2024-11-06T11:21
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a5cdf40cb9e6b64d5a12f714ba895b94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе шторм сдвинул плавучий причал, временно приостановлено движение катеров на Радиогорку. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение, будут проведены работы с привлечением плавкрана, рассказали в дептрансе.При благоприятных погодных условиях морское сообщение по другим направлениям будет работать в штатном режиме, уточнили в ведомстве.В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего ВостокаЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоВ порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141642780_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_179b30f185676fe33e8276da5a0e7e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, новости, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе шторм сдвинул причал

Шторм сдвинул причал в Севастополе

11:14 06.11.2024 (обновлено: 11:21 06.11.2024)
 
© Telegram Дептранс СевастополяКатера в Севастополе
Катера в Севастополе
© Telegram Дептранс Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе шторм сдвинул плавучий причал, временно приостановлено движение катеров на Радиогорку. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"На Радиогорку временно не ходят катера. Шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно", – сказано в сообщении ведомства.

Чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение, будут проведены работы с привлечением плавкрана, рассказали в дептрансе.
При благоприятных погодных условиях морское сообщение по другим направлениям будет работать в штатном режиме, уточнили в ведомстве.
В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.
В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеНовостиДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13Как отреагировали в мире на победу Трампа
11:55Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
11:4816-летняя девушка ранена в Дагестане после падения дрона ВСУ
11:41Крымчанам рассылают фейковые сообщения с просьбами о помощи следкому
11:28Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов
11:14В Севастополе шторм сдвинул причал
11:09Медведев спрогнозировал курс Трампа по Украине
11:02Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги
10:52Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления
10:48В порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов
10:25В Крыму число желающих сдать нормативы ГТО выросло в 65 раз
10:11Бастрыкину доложат о расследовании гибели подростка в Крыму
10:07Аэропорт в Дагестане закрыли после атаки беспилотника
09:54Трамп победил на выборах президента США - Fox News
09:51Республиканцы получат большинство в сенате Конгресса США
09:43В Крыму назначат нового главу Счетной палаты
09:17Бывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в Севастополе
09:08Первую в России органическую лаванду вырастили в Крыму
08:40Выборы президента в США: что известно к этому часу
08:02При взрыве газа под Воронежем увеличилось число раненых – введен режим ЧС
Лента новостейМолния