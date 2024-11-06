https://crimea.ria.ru/20241106/v-sevastopole-shtorm-sdvinul-prichal-1141642687.html

В Севастополе шторм сдвинул причал

В Севастополе шторм сдвинул причал - РИА Новости Крым, 06.11.2024

В Севастополе шторм сдвинул причал

В Севастополе шторм сдвинул плавучий причал, временно приостановлено движение катеров на Радиогорку. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T11:14

2024-11-06T11:14

2024-11-06T11:21

севастополь

паромы и катера в севастополе

новости

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе шторм сдвинул плавучий причал, временно приостановлено движение катеров на Радиогорку. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение, будут проведены работы с привлечением плавкрана, рассказали в дептрансе.При благоприятных погодных условиях морское сообщение по другим направлениям будет работать в штатном режиме, уточнили в ведомстве.В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.В 2023 году на восстановление разбитых сильным штормов причалов в Севастополе, в том числе на Радиогорке, куда ходят катера из Артиллерийской бухты в центре города, направляли 24 миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего ВостокаЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоВ порты Черного моря стали перевозить больше нефтепродуктов

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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