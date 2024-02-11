https://crimea.ria.ru/20240211/zagadka-shtorma-veka-v-sevastopole-nayden-zatonuvshiy-korabl-1134867340.html

Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль

Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль - РИА Новости Крым, 11.02.2024

Загадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль

Сильнейший шторм в ноябре прошлого года принес Крыму не только колоссальные разрушения, но и приятные сюрпризы. В Голубой бухте Севастополя недалеко от берега,... РИА Новости Крым, 11.02.2024

2024-02-11T10:28

2024-02-11T10:28

2024-02-11T11:20

эксклюзивы риа новости крым

севастополь

анна севастьянова

виктор вахонеев

черное море

корабль

археология в крыму

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0b/1134867590_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_91b5752383aa2324ab0d3b3e20c6d875.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Сильнейший шторм в ноябре прошлого года принес Крыму не только колоссальные разрушения, но и приятные сюрпризы. В Голубой бухте Севастополя недалеко от берега, на глубине до восьми метров, обнаружили ранее неизвестный корабль, который "откопала" стихия. Его нашла фридайвер, рекордсменка России и мира по высокогорному погружению при задержке дыхания Анна Севастьянова. По поводу происхождения этого судна высказывают разные версии, подробнее - в материале РИА Новости Крым.История одного погруженияСевастопольская "русалка" Анна Севастьянова ныряет на глубину без акваланга, задерживая дыхание. Это дает ей свободу – без громоздкого оборудования она может пройти там, где не развернуться обычному дайверу. После ноябрьского шторма девушка решила поинтересоваться, какие изменения произошли на морском дне. Как только "вода позволила", она опустилась на дно в хорошо известном, исхоженном дайверами вдоль и поперек месте – недалеко от берега в районе 35-й береговой батареи."Сначала я увидела большой якорь, который врос в камень, а уже на обратном пути обнаружила для себя новый объект. Мне показалось, что это просто большой камень, я даже не подозревала, что это может быть творение рук человеческих. Но когда я нырнула еще раз, то поняла, что это все-таки какое-то судно или часть судна", - рассказывает Анна.Девушка сняла обнаруженный объект на видео, показала друзьям и выложила ролик в соцсетях. И началось! "Это была сенсация", - сказал РИА Новости Крым старший научный сотрудник группы подводной археологии Института истории и материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.При более внимательном рассмотрении ученый пришел к заключению, что корабль все-таки затонул давно, просто сильный шторм так отполировал его, "как будто пескоструем поработал". Обычно подводным археологам приходится работать с артефактами, которые сильно повреждены коррозией и обросли водорослями.Версия 1. Корабль времен Великой Отечественной войныСудя по конструктивным особенностям, судно было произведено не позже первой половины ХХ века, уверяет Виктор Вахонеев. По одной из версий, оно затонуло во время Великой Отечественной войны, поскольку лежит у самого причала 35-й береговой батареи. Известно, что именно отсюда морской транспорт под яростными обстрелами фашистов подходил к берегу, чтобы эвакуировать последних защитников Севастополя. И не один борт героически пошел ко дну именно здесь.Автор находки Анна Селиванова несколько раз спускалась под воду и проводила съемки корабля, после чего выставляла видео в дайверских чатах для всеобщего обсуждения.Версия 2. Судно, взорванное киношниками во время съемокВ 1974 году в Севастополе снимали фильм "Юнга Северного флота", основанный на реальных событиях Великой Отечественной войны. По сюжету, капитан корабля, последним покидая тонущее судно, поджег бикфордов шнур и взорвал его, чтобы оно не досталось врагу. В кино вместо этого взорвали настоящий корабль – болгарский сухогруз "Борис". Старенькое судно, произведенное в конце XIX века, было отправлено в Советский Союз на ремонт и списано еще до начала войны. А в семидесятых старичка примарафетили и увековечили, красиво взорвав его в кадре.Обломки "Бориса" сильно разметало по морскому дну на глубине около двадцати метров, и они до сих пор притягивают к себе любителей дайвинга.Однако тренер Анны Вячеслав Кулешов нашел подтверждение этого предположения. Он обнаружил, что у лежащего на старом месте "Бориса" отсутствует корма."А на поверхности дна, которое сильно изменилось благодаря вот этому мега-шторму, были найдены на камнях следы волочения, - продолжает спортсменка. - Под водой камни зарастают водорослями и обычно как бы в "шубе" находятся, а на местах обломов они белые. И вот Вячеслав проследовал по следам волочения и пришел через несколько сотен метров к той части корабля, которую обнаружила я".Версия 3. Неизвестная затонувшая яхтаКонечно, трудно поверить, что шторм мог перенести обломок весом более сотни тонн на такое расстояние – возможно, он действительно его "раскопал". Более точно на этот вопрос сможет ответить наука после экспедиции, которую планируется организовать летом, рассказал подводный археолог Виктор Вахонеев."Я склоняюсь к тому, что это судно примерно 80-х – 90-х годов. В эти годы не всегда фиксировались такие случаи. Иногда бывало, что в яхт-клубе затонула какая-нибудь яхточка небольшая, хозяин просто забывал про нее и все. Такие случаи не отображаются в документах", - пояснил он.Поскольку выход в море для гражданских судов сейчас запрещен, исследовать находку с помощью специального оборудования пока не удастся. Археологи надеются на помощь севастопольских ныряльщиков, которые уже откликнулись на призыв. Читайте также на РИА Новости Крым:Прошедший в Крыму ураган сравним с бурей в Балаклаве 1854 года80 лет неизвестности: как исследуют гибель теплохода "Армения"Тайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю КрымаНайден самый глубоко затонувший корабль в мире

https://crimea.ria.ru/20211003/sekrety-morya-kak-rabotayut-podvodnye-arkheologi-v-krymu-1121036626.html

севастополь

черное море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

севастополь, анна севастьянова, виктор вахонеев, черное море, корабль, археология в крыму, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, крым