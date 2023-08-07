https://crimea.ria.ru/20230807/tayny-morskikh-glubin-podvodnyy-issledovatel-otkryvaet-istoriyu-kryma-1130541916.html

Тайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю Крыма

Тайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю Крыма - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Тайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю Крыма

РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T07:02

2023-08-07T07:02

2023-08-07T07:02

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Александр Елкин живет в Тольятти, но старается как можно чаще приезжать в Керчь. Говорит, сейчас, конечно, сложно добираться на полуостров – больше суток на машине - но здесь его родина. Живет он в частном доме. Здесь мы с ним и встретились, чтобы узнать, почему уже не один десяток лет Елкин упорно изучает глубины Керченского пролива и не только.Подводное дело жизни"Я родился в селе Заветное. И у меня была маска. Когда маленьким мальчиком нырял, находил обломки корабля, разные артефакты. Но я тогда не понимал, что это такое, что это может иметь отношение к войне, - вспоминает Александр Елкин. – В 25 лет увлекся дайвингом. По семейным обстоятельствам уехал в Тольятти. Но каждый год приезжал в Керчь. В 1997 году серьезно занялся поисковыми экспедициями".Глубины Черного моря наш собеседник исследовал в Турции и в Болгарии, в Румынии и в Грузии, в Абхазии, на Украине. Про эти экспедиции и находки он рассказывает в одной из своих книг.В Крыму внимание исследователей в первую очередь привлек Керченский пролив. Здесь во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, память о которых в прямом смысле лежит на дне моря.Как правило, большие экспедиции проходят весной, на майские праздники. Со всей России приезжает человек 30, живут на турбазе. Они заранее планируют, в каком конкретно месте будут работать. Узнают о нем из исторических источников, архивов, от местных рыбаков. Потом периодически могут приезжать снова, и так до осени.Александр говорит, что все экспедиции их участники проводят за свой счет. Государство им финансово не помогает, но они не в обиде и ничего не просят. Скидываются по семь тысяч рублей на 10 дней: на майки, толстовки с эмблемой и надписью "Морская экспедиция", бензин, компрессор и прочие необходимые вещи. Вообще дайвинг – дорогое занятие, поэтому в поисках участвуют люди, которым это интересно и которые могут себе это позволить.Конечно, обязательно получают все необходимые разрешения на проведение исследований, в том числе от Министерства обороны. В последнее время это особенно важно.Сейчас поиски в Керченском проливе на время приостановили по понятным причинам. Ездят в другие черноморские локации. Недавно были два дня в поселке Орджоникидзе под Феодосией.Елкин вспоминает, что раньше участники экспедиции приезжали в Крым из разных стран. Были эстонцы, венгры, казахи. Даже когда Крым воссоединился с Россией, ребята с Украины все равно старались попасть на полуостров. Приходилось договариваться с ФСБ, чтобы им дали разрешение на подводные исследования.У берегов Керчи исследуют затонувшие в войну торпедный катер и штурмовикНедавно хотели приехать дайверы из Прибалтики, но не получилось. По словам Елкина, многие стали бояться ехать сюда, так как их там запугивают: мол, в Крыму небезопасно. А вот парень-казах в этом году ничего не испугался и доехал."Это дело моей жизни. Мы проводим экспедиции, чтобы люди отдохнули с пользой. Это же интересный отдых на море, во время которого можно увидеть что-то новое. Воспитание патриотизма, безусловно, тоже важно, - объясняет Александр цель подводных исследований. – Обычно к нам присоединяются люди от 25 до 60 лет. С возрастом, конечно, уже тяжелее нырять".Бессмертный подводный полкОпределив место поиска, экспедиторы опускают на дно гидролокатор бокового обзора. Он показывает цель, после чего к ней уже спускаются водолазы. Бывают и осечки. Однажды прибор показал некий автобус. Сенсация! Но оказалось, что это всего лишь камни, которые оригинально сложились под водой.Однако сенсаций, за которыми стоят людские судьбы и надежды, все же случается немало.Собеседник показывает найденную гильзу от 75 мм немецкой пушки. БДБ находится на глубине шести метров, в 300-400 метрах от берега. Еще одно судно затоплено на расстоянии четырех километров. Оно лежит на боку, видны мачты. Но пока погодные условия не позволили до него дойти. Возможно осенью экспедиторы повторят попытку.Одна из важных находок исследователей Керченского пролива – сторожевой катер ЗК-053. В ноябре 1943 года его экипаж участвовал в Керченско-Эльтигенской десантной операции и пропал без вести. Под водой от него нашли два двигателя и различные бронзовые элементы, куски добротного дерева. Когда стали сопоставлять исторические факты, то поняли, что еще до военных действий на этом катере на рыбалку ходил Сталин с семьей.Во время войны судно подверглось воздушной атаке. Экспедиторы стали искать родственников членов погибшего экипажа. И нашли.Со дна Черного моря подняли самолет Ил-2 времен Великой ОтечественнойОдна женщина приехала из Башкирии и рассказала семейную историю: ее бабушка до последнего не верила, что дед погиб, все ждала, что вернется. В Крым из Башкирии приехали фотография молодого моряка Вагитова и горсть земли - чтобы развеять ее над морем.А в радиорубке катера экспедиторы нашли останки мужчины, одетого в свитер яркого изумрудного цвета."Я очень удивился, когда увидел его в такой одежде, - вспоминает Елкин. – Думал, что каким-то образом туда попал человек уже из нашего времени – такой был нереальный цвет свитера. Но у него на груди лежала рация. Она точно оборвалась и упала на него при взрыве. Мы начали искать родных погибшего".Родственником оказался житель Украины. Был 2014 год. Мужчина продал всех своих кур, чтобы приехать на полуостров. И добирался какими-то сложными путями. В итоге, доехал и привез старенькое письмо."Мама, большое тебе спасибо за ярко-зеленый свитер", - писал молодой радист Степан Неживлюк, которому суждено было погибнуть в бою в Керченском проливе.Память на миллионы и для миллионовЧасть находок Александр Елкин отдает в музеи, какие-то хранит дома. "Железо оживает, когда о нем говорят", - исследовать с горящими глазами показывает свои находки и рассказывает про каждую из них."Вот ремни безопасности, а этим чистят оружие, - показывает Елкин свою домашнюю коллекцию. - Задвижка 19 века. Модели кораблей, которые мы находили. А это шахматный столик, который сделан из обломков затонувших кораблей: парохода "Ейск", парохода "Ураллес" и крейсера "Червона Украина". Шахматы пока доделываю. Они сейчас в Тольятти".В прошлом году Александр Елкин планировал открыть экспозицию на "Батарее 29БИС" в районе поселка Челядиново под Керчью и возить туда туристов. Даже специально купил для этого микроавтобус. Но из-за невысокого турпотока в Крыму в этом году пришлось пока приостановить это дело.Пока некоторые крупные находки находятся на базе в том же поселке, где живет Елкин. "Это пушка минного заградителя, - проводит Александр мини-экскурсию по территории. – Около нее стоял лейтенант Шмидт. Он был пленен на этом корабле. Подняли мы с пролива и обломки штурмовика Ил-2".Моторное отделение самолета, броня, кабина ждут своего часа: у Елкина есть идея сделать из этой находки памятник погибшим авиаторам. Этот самолет уникален: он был сбит при освобождении Крыма. Летчики успели спастись, но через месяц погибли на другом самолете.Самые большие потери Ил-2 были именно в Керченском проливе. Только экспедиторы за 10 лет нашли 12 из них. Важно, по мнению исследователя, чтобы такой памятник стоял при въезде на полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевВ Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войныОни идут искать: поисковики из Адыгеи и Ставрополья собрались в Крыму

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg

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