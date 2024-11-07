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В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны
В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны - РИА Новости Крым, 07.11.2024
В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны
Создать на Украине буферную демилитаризированную зону после завершения конфликта предложил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T10:07
2024-11-07T10:07
2024-11-07T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Создать на Украине буферную демилитаризированную зону после завершения конфликта предложил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом он рассказал РИА Новости.Свое предложение он объяснил тем, что в случае агрессии со стороны НАТО создание буферной зоны поможет обеспечить дополнительную защиту российских границ, наша страна сможет оперативно среагировать на провокации недружественных западных стран."Это сродни принципу "метра жизни" на автомобилях. Если у машины капот больше метра длиной, то шансы выжить при ДТП у пассажиров намного выше. Вот так и Украина должна стать для России тем самым "метром жизни", - считает Шеремет.Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявлял, что Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство "в каком-то виде", если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без русофобии и нацизма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден перед уходом с поста представит новый план по УкраинеКороль не просто голый: почему Запад боится поражения УкраиныЗападу больше не нужна Украина – зачем украинцев лишают прав на землю
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украина, михаил шеремет, мнения, новости, политика, россия
В Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоны
Депутат Госдумы от Крыма предложил создать на Украине буферную демилитаризированную зону
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Создать на Украине буферную демилитаризированную зону после завершения конфликта предложил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом он рассказал РИА Новости.
"Рано или поздно украинский конфликт сойдет на нет, и чтобы не оставлять мину замедленного действия для последующих поколений, за Украиной должен быть закреплен статус буферной демилитаризованной зоны между Россией и блоком НАТО", - заявил Михаил Шеремет.
Свое предложение он объяснил тем, что в случае агрессии со стороны НАТО создание буферной зоны поможет обеспечить дополнительную защиту российских границ, наша страна сможет оперативно среагировать на провокации недружественных западных стран.
"Это сродни принципу "метра жизни" на автомобилях. Если у машины капот больше метра длиной, то шансы выжить при ДТП у пассажиров намного выше. Вот так и Украина должна стать для России тем самым "метром жизни", - считает Шеремет.
Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявлял
, что Украина пока еще имеет шанс сохраниться как государство "в каком-то виде", если оно не будет представлять угрозы для России, то есть будет нейтральным, без русофобии и нацизма.
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