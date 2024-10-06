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Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2024
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Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине
Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине
Новый двусторонний план по Украине разработал президент США Джо Байден перед уходом со своего поста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T16:39
2024-10-06T16:39
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Новый двусторонний план по Украине разработал президент США Джо Байден перед уходом со своего поста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Глава Белого дома хочет оставить после себя наследие, и возвращение интереса к поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят, пишут СМИ.Байден хочет показать, что Киев остается приоритетом для Вашингтона, и создать образ того, что американская поддержка не прекратится. Таким образом Байден пытается добиться того, чтобы Трамп не смог игнорировать поддержку Украины. Также Байден продолжает работать над выделением военной помощи киевским властям, пишет издание.Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как несостоятельного должника и "надоедливого дальнего родственника", от которого хочется быстрее избавиться. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Визит Зеленского в СШАВизит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Также в ходе поездки лидер киевского режима рассказал Байдену и Харрис о "плане победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается.В то же время Байден сообщил о выделении Украине 8 млрд долларов помощи до конца года и поставках нового вооружения. Кроме того, он пообещал поддерживать членство Киева в НАТО и ЕС и вместе с Брюсселем помочь стране с восстановлением инфраструктуры.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Король не просто голый: почему Запад боится поражения УкраиныЛучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООНПочему Зеленский боится Трампа
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, политика, украина, в мире, владимир зеленский
Байден перед уходом с поста представит новый план по Украине

Новый план по Украине Джо Байден представит перед уходом с должности – СМИ

16:39 06.10.2024
 
© OLIVIER DOULIERYПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото AFP
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото AFP
© OLIVIER DOULIERY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Новый двусторонний план по Украине разработал президент США Джо Байден перед уходом со своего поста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Глава Белого дома хочет оставить после себя наследие, и возвращение интереса к поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят, пишут СМИ.

"Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским", – говорится в публикации.

Байден хочет показать, что Киев остается приоритетом для Вашингтона, и создать образ того, что американская поддержка не прекратится. Таким образом Байден пытается добиться того, чтобы Трамп не смог игнорировать поддержку Украины. Также Байден продолжает работать над выделением военной помощи киевским властям, пишет издание.
Визит Владимира Зеленского в США внес хаос и сумятицу в американскую президентскую кампанию и показал, что главаря киевского режима в Штатах воспринимают как несостоятельного должника и "надоедливого дальнего родственника", от которого хочется быстрее избавиться. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.

Визит Зеленского в США

Визит Зеленского в США начался 22 сентября с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Также в ходе поездки лидер киевского режима рассказал Байдену и Харрис о "плане победы", основным пунктом которого является разрешение на нанесение Киевом ударов по международно признанной территории России. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что смены подхода Вашингтона по этому вопросу не ожидается.
В то же время Байден сообщил о выделении Украине 8 млрд долларов помощи до конца года и поставках нового вооружения. Кроме того, он пообещал поддерживать членство Киева в НАТО и ЕС и вместе с Брюсселем помочь стране с восстановлением инфраструктуры.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Трамп.
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