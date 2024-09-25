https://crimea.ria.ru/20240925/korol-ne-prosto-golyy-pochemu-zapad-boitsya-porazheniya-ukrainy-1140610404.html

Король не просто голый: почему Запад боится поражения Украины

Король не просто голый: почему Запад боится поражения Украины - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Король не просто голый: почему Запад боится поражения Украины

США и их союзников в борьбе с Россией пугает поражение Украины, потому что это разоблачит их псевдогегемонию – "могущество", от которого осталась только внешняя РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T22:15

2024-09-25T22:15

2024-09-25T22:15

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

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сша

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. США и их союзников в борьбе с Россией пугает поражение Украины, потому что это разоблачит их псевдогегемонию – "могущество", от которого осталась только внешняя оболочка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на полях сессии Генассамблеи ООН заявил, что "неудача на Украине станет провалом везде".По мнению Никифорова, сказанное не является гиперболой – это реальная перспектива для Запада, который наконец понимает, в каком мире теперь существует.Военным потенциалом Запад тоже сегодня не может похвалиться, причем, как и раньше, "западная техника замечательно горит на всех фронтах специальной военной операции" России на Украине, а военно-морские силы Китая уже превосходят ВМС США, отметил эксперт.То же касается практически всех других направлений, считает Никифоров: технологий, культуры, систем образования и здравоохранения. "Везде Запад фактически свою позицию потерял", – заметил он.Политолог делает вывод, что сегодня "гегемония Запада держится на некоей оболочке, внутри которой пустота". И именно ее обнажения с победой России и боятся противники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучшие традиции "95 квартала": что и зачем Зеленский говорил в СБ ООН Небензя назвал Совбезу ООН условие завершения спецоперацииЭто не Байден: кто толкает Америку и НАТО к войне с Россией

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россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, мнения, украина, россия, политика, сша, европейский союз (ес), европа, в мире