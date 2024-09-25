Король не просто голый: почему Запад боится поражения Украины
Америка и ее сторонники в Европе боятся разоблачения своей фиктивной гегемонии – мнение
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент Джо Байден в окружении госсекретаря Энтони Блинкена (слева) и министра обороны Ллойда Остина
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. США и их союзников в борьбе с Россией пугает поражение Украины, потому что это разоблачит их псевдогегемонию – "могущество", от которого осталась только внешняя оболочка. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на полях сессии Генассамблеи ООН заявил, что "неудача на Украине станет провалом везде".
По мнению Никифорова, сказанное не является гиперболой – это реальная перспектива для Запада, который наконец понимает, в каком мире теперь существует.
"Мир существенно изменился. Мировые экономические лидеры – это не страны Запада. США еще надули воздухом ВВП и держатся в первой тройке, но их уже обжимают со всех сторон, причем даже не Китай, а Индия и другие", – сказал эксперт.
Военным потенциалом Запад тоже сегодня не может похвалиться, причем, как и раньше, "западная техника замечательно горит на всех фронтах специальной военной операции" России на Украине, а военно-морские силы Китая уже превосходят ВМС США, отметил эксперт.
То же касается практически всех других направлений, считает Никифоров: технологий, культуры, систем образования и здравоохранения. "Везде Запад фактически свою позицию потерял", – заметил он.
Политолог делает вывод, что сегодня "гегемония Запада держится на некоей оболочке, внутри которой пустота". И именно ее обнажения с победой России и боятся противники.
"Провал большого западного проекта "Украина – Анти-Россия" может привести к тому, что эта оболочка в каком-то месте получит дырку, из нее повалит воздух, и она сдуется. Вот этого они боятся. Что эта пустота, которая и так есть, станет всем очевидна. И весь мир увидит, какой у них король. Что он не просто голый, а с него уже кожа сползает и торчат косточки скелета наружу. Разоблачения они боятся", – заключил эксперт.
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