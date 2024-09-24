https://crimea.ria.ru/20240924/goryat-sklady-i-vrazheskaya-tekhnika---poteri-vsu-za-sutki-1140574898.html

Горят склады и вражеская техника - потери ВСУ за сутки

Горят склады и вражеская техника - потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Горят склады и вражеская техника - потери ВСУ за сутки

Потери украинских войск за сутки составили около 2030 боевиков, также российские военные разбили вражескую технику, вооружение и склады боеприпасов, сообщается... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T14:29

2024-09-24T14:29

2024-09-24T14:19

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили около 2030 боевиков, также российские военные разбили вражескую технику, вооружение и склады боеприпасов, сообщается в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" отразили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен". ВСУ потеряли 65 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу.Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение, отражены четыре контратаки штурмовиков ВСУ, ликвидированы 420 боевиков, боевая бронированная машина "Казак", три пикапа, американская гаубица, САУ "Акация" и "Гвоздика", четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, польскую САУ Krab, американскую и две британские гаубицы, станцию РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.В зоне ответственности группы "Центр" продолжено продвижение в глубину обороны противника, отражены десять контратак, убиты до 555 военнослужащих вражеской армии, и уничтожена техника врага.Военнослужащие группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили одну контратаку, уничтожили до 130 военнослужащих, пять автомобилей и польскую САУ Krab.Подразделения "Днепра" разбили до 50 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубицу "Мста-Б" и орудие Д-20. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад боеприпасов.Сутками ранее армия России отразила 19 контратак ВСУ, противник потерял порядка 1795 боевиков, вооружения и технику, в том числе западного производства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК19 безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти 1800 боевиковКиев потерял еще 2150 боевиков за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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