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Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора
Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора - РИА Новости Крым, 24.09.2024
Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора
54-летняя жительница Феодосии пойдет под суд за убийство родного брата. Расследование уголовного дела завершено, крымчанка признала вину. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T16:00
2024-09-24T16:00
2024-09-24T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Феодосии пойдет под суд за убийство родного брата. Расследование уголовного дела завершено, крымчанка признала вину. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что в июне прошлого года родственники распивали алкоголь в своем доме, но поссорились из-за телевизора.По данным прокуратуры Крыма, обвиняемая признала вину в полном объеме, она заключена под стражу. "С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуковКонфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристовПолицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, приговор, новости крыма
Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора
Жительница Феодосии пойдет под суд за убийство родного брата
16:00 24.09.2024 (обновлено: 16:01 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Феодосии пойдет под суд за убийство родного брата. Расследование уголовного дела завершено, крымчанка признала вину. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Следствием установлено, что в июне прошлого года родственники распивали алкоголь в своем доме, но поссорились из-за телевизора.
"Мужчина решил перенести телевизор в другую комнату, сестра была против. Сначала родственники разошлись по разным углам, однако женщина продолжила конфликт. Кухонным ножом она нанесла брату удар в область сердца, от чего потерпевший скончался. Обвиняемая, обнаружив его мертвым, позвонила дочери, которая сообщила о трагедии в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры Крыма, обвиняемая признала вину в полном объеме, она заключена под стражу.
"С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.
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