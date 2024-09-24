https://crimea.ria.ru/20240924/krymchanku-osudyat-za-ubiystvo-brata-iz-za-televizora-1140579709.html

Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора

Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора - РИА Новости Крым, 24.09.2024

Крымчанку осудят за убийство брата из-за телевизора

54-летняя жительница Феодосии пойдет под суд за убийство родного брата. Расследование уголовного дела завершено, крымчанка признала вину. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T16:00

2024-09-24T16:00

2024-09-24T16:01

крым

феодосия

гсу ск россии по крыму и севастополю

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происшествия

убийство

приговор

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. 54-летняя жительница Феодосии пойдет под суд за убийство родного брата. Расследование уголовного дела завершено, крымчанка признала вину. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Следствием установлено, что в июне прошлого года родственники распивали алкоголь в своем доме, но поссорились из-за телевизора.По данным прокуратуры Крыма, обвиняемая признала вину в полном объеме, она заключена под стражу. "С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуковКонфликт в горах: житель Кубани ранил ножом пятерых туристовПолицейского из Севастополя обвиняют в покушении на убийство

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феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, убийство, приговор, новости крыма