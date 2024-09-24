https://crimea.ria.ru/20240924/v-krymu-zaderzhali-pensionerku-za-ubiystvo-vnukov-1140572718.html

В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков

В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков - РИА Новости Крым, 24.09.2024

В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков

В Симферополе задержана 77-летняя пенсионерка по подозрению в убийстве двух своих внуков, которое было совершенно 25 лет назад. Об этом сообщила во вторник... РИА Новости Крым, 24.09.2024

2024-09-24T12:50

2024-09-24T12:50

2024-09-24T13:54

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

убийство

правосудие

закон и право

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе задержана 77-летняя пенсионерка по подозрению в убийстве двух своих внуков, которое было совершенно 25 лет назад. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее данным, местная пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции УМВД России по Симферополю с заявлением о восстановлении паспорта. Она пояснила, что потеряла документ при неизвестных обстоятельствах.В связи с новыми обстоятельствами проведена генетическая экспертиза, - ее результат подтвердил, что заявительница и разыскиваемая женщина - одно и то же лицо. Сейчас задержанная доставлена в Иркутск и передана в следственные органы. Расследование уголовного дела возобновлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушкуВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), убийство, правосудие, закон и право, крым, новости крыма