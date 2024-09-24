https://crimea.ria.ru/20240924/v-krymu-zaderzhali-pensionerku-za-ubiystvo-vnukov-1140572718.html
В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков
В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков - РИА Новости Крым, 24.09.2024
В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков
В Симферополе задержана 77-летняя пенсионерка по подозрению в убийстве двух своих внуков, которое было совершенно 25 лет назад. Об этом сообщила во вторник... РИА Новости Крым, 24.09.2024
2024-09-24T12:50
2024-09-24T12:50
2024-09-24T13:54
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
убийство
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе задержана 77-летняя пенсионерка по подозрению в убийстве двух своих внуков, которое было совершенно 25 лет назад. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее данным, местная пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции УМВД России по Симферополю с заявлением о восстановлении паспорта. Она пояснила, что потеряла документ при неизвестных обстоятельствах.В связи с новыми обстоятельствами проведена генетическая экспертиза, - ее результат подтвердил, что заявительница и разыскиваемая женщина - одно и то же лицо. Сейчас задержанная доставлена в Иркутск и передана в следственные органы. Расследование уголовного дела возобновлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин убил бабушку в пьяном угаре – приговор судаНе хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушкуВыбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), убийство, правосудие, закон и право, крым, новости крыма
В Крыму задержали пенсионерку за убийство внуков
В Крыму задержали пенсионерку по подозрению в убийстве внуков 25-летней давности
12:50 24.09.2024 (обновлено: 13:54 24.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе задержана 77-летняя пенсионерка по подозрению в убийстве двух своих внуков, которое было совершенно 25 лет назад. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее данным, местная пенсионерка обратилась в отдел по вопросам миграции УМВД России по Симферополю с заявлением о восстановлении паспорта. Она пояснила, что потеряла документ при неизвестных обстоятельствах.
"Проверяя информацию, полученную от заявительницы, коллеги выяснили, что гражданка с такими же анкетными данными с 1999 года находилась в розыске за убийство своих внуков - мальчика и девочки. А в 2001 году на территории Свердловского округа города Иркутска было обнаружено тело женщины, похожей по приметам на разыскиваемую. Ее ошибочно опознали как фигурантку, и расследование было прекращено", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
В связи с новыми обстоятельствами проведена генетическая экспертиза, - ее результат подтвердил, что заявительница и разыскиваемая женщина - одно и то же лицо. Сейчас задержанная доставлена в Иркутск и передана в следственные органы. Расследование уголовного дела возобновлено.
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