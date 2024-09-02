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Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша
Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша
Жительница Ленинского района Крыма осуждена за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома Крыма и... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T15:01
2024-09-02T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма осуждена за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома Крыма и Севастополя.По информации надзорного органа, эксперту удалось установить, что ребенок родился живым, доношенным и жизнеспособным. Во время его вынашивания женщина за медицинской помощью не обращалась. Не состояла она и на учете в гинекологическом отделении. Беременность скрывала от окружающих, при этом несколько раз пыталась самостоятельно сделать аборт.В Следкоме уточняют, что в правоохранительные органы обратились местные жители, услышав детский плач. Однако до прибытия помощи новорожденный скончался.Суд признал женщину виновной в убийстве новорожденного и приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в СевастополеВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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5
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96
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60
прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, крым, новости крыма, ленинский район, приговор, суд
Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша

Жительница Крыма осуждена за убийство новорожденного ребенка

15:01 02.09.2024 (обновлено: 15:06 02.09.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма осуждена за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома Крыма и Севастополя.

"Установлено, что 27-летняя жительница района 17 мая текущего года после родоразрешения в домашних условиях оставила новорожденного ребенка в выгребной яме уличного туалета, где он скончался вследствие общего переохлаждения тела", - сообщает прокуратура.

По информации надзорного органа, эксперту удалось установить, что ребенок родился живым, доношенным и жизнеспособным. Во время его вынашивания женщина за медицинской помощью не обращалась. Не состояла она и на учете в гинекологическом отделении. Беременность скрывала от окружающих, при этом несколько раз пыталась самостоятельно сделать аборт.
В Следкоме уточняют, что в правоохранительные органы обратились местные жители, услышав детский плач. Однако до прибытия помощи новорожденный скончался.
"Еще двое несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр", - поясняют в Следкоме Крыма и Севастополя.
Суд признал женщину виновной в убийстве новорожденного и приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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