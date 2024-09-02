https://crimea.ria.ru/20240902/vybrosila-novorozhdennogo-v-tualet-osuzhdena-zhitelnitsa-kryma-1140065859.html

Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша

Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша

Жительница Ленинского района Крыма осуждена за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома Крыма и... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T15:01

2024-09-02T15:01

2024-09-02T15:06

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Жительница Ленинского района Крыма осуждена за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и Следкома Крыма и Севастополя.По информации надзорного органа, эксперту удалось установить, что ребенок родился живым, доношенным и жизнеспособным. Во время его вынашивания женщина за медицинской помощью не обращалась. Не состояла она и на учете в гинекологическом отделении. Беременность скрывала от окружающих, при этом несколько раз пыталась самостоятельно сделать аборт.В Следкоме уточняют, что в правоохранительные органы обратились местные жители, услышав детский плач. Однако до прибытия помощи новорожденный скончался.Суд признал женщину виновной в убийстве новорожденного и приговорил ее к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в СевастополеВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, крым, новости крыма, ленинский район, приговор, суд