https://crimea.ria.ru/20240522/pytalsya-zarezat-padcheritsu-krymchaninu-vynesli-prigovor-1137489007.html

Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор

Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор

Суд в Крыму приговорил жителя Судака к семи годам лишения свободы за попытку убийства падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T13:16

2024-05-22T13:16

2024-05-22T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Судака к семи годам лишения свободы за попытку убийства падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в октябре прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейной ссоры нанес 15-летней дочери своей сожительницы один удар ножом. Пострадавшую госпитализировали."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении крымчанина, который в ходе ссоры ограбил знакомую и пытался ее убить.В середине мая суд приговорил жителя Раздольненского района Крыма к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом.В начале марта в Ялте 31-летний житель Севастополя попытался убить своего знакомого из ревности к супруге - он ударил его ножом и поджег. Пострадавший смог самостоятельно сбить пламя и попросить соседей о помощи. Ревнивого севастопольца заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в судВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма, крым