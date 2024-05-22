Рейтинг@Mail.ru
Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240522/pytalsya-zarezat-padcheritsu-krymchaninu-vynesli-prigovor-1137489007.html
Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
Суд в Крыму приговорил жителя Судака к семи годам лишения свободы за попытку убийства падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T13:16
2024-05-22T13:16
закон и право
приговор
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Судака к семи годам лишения свободы за попытку убийства падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, в октябре прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейной ссоры нанес 15-летней дочери своей сожительницы один удар ножом. Пострадавшую госпитализировали."Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении крымчанина, который в ходе ссоры ограбил знакомую и пытался ее убить.В середине мая суд приговорил жителя Раздольненского района Крыма к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом.В начале марта в Ялте 31-летний житель Севастополя попытался убить своего знакомого из ревности к супруге - он ударил его ножом и поджег. Пострадавший смог самостоятельно сбить пламя и попросить соседей о помощи. Ревнивого севастопольца заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в судВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПоджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
закон и право, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор

Суд в Крыму отправил мужчину в колонию за попытку убийства 15-летней падчерицы

13:16 22.05.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил жителя Судака к семи годам лишения свободы за попытку убийства падчерицы, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, в октябре прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ходе семейной ссоры нанес 15-летней дочери своей сожительницы один удар ножом. Пострадавшую госпитализировали.
"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении крымчанина, который в ходе ссоры ограбил знакомую и пытался ее убить.
В середине мая суд приговорил жителя Раздольненского района Крыма к трем годам колонии за то, что он проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом.
В начале марта в Ялте 31-летний житель Севастополя попытался убить своего знакомого из ревности к супруге - он ударил его ножом и поджег. Пострадавший смог самостоятельно сбить пламя и попросить соседей о помощи. Ревнивого севастопольца заключили под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
Поджег квартиру соседей: житель Севастополя обвиняется в двойном убийстве
 
Закон и правоПриговорПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:06В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
13:49ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
13:42Где в Крыму отремонтируют тротуары
13:16Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
13:09Армия России освободила Клещеевку
13:07В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ
13:03Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму
12:51Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая
12:33Покушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе
12:31Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова
12:30Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью
12:20Что делать, если мошенники оформили кредит
12:16На набережной Терешковой в Евпатории снесут аварийный причал
12:00ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
11:49Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
11:38На Крым надвигается трехдневный шторм
11:20Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо
11:13Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
11:07Три страны признали Палестину государством
10:50Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
Лента новостейМолния