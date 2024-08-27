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Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе

Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Запер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в Севастополе

17-летний юноша приговорен с четырем годам лишения свободы за то, что едва не зарезал свою 45-летнюю мать. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T18:11

2024-08-27T18:11

2024-08-27T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 17-летний юноша приговорен с четырем годам лишения свободы за то, что едва не зарезал свою 45-летнюю мать. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.Конфликт между матерью и сыном произошел зимой прошлого года на бытовой почве. 17-летний парень запер свою 45-летнюю родительницу в комнате и нанес ей около двух десятков ударов ножом, после чего спрыгнул с третьего этажа и сбежал.Потерпевшую спасли соседи, которые услышали крики женщины и незамедлительно доставили ее в больницу.Молодого человека позже задержали правоохранители, по ходатайству следствия подозреваемый был заключен под стражу. Суд признал его виновными приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что житель Симферопольского района предстанет перед судом за убийство матери – он забил ее до смерти.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму гражданин Украины убил приютившего его знакомогоВ Крыму осудят мужчину за убийство сожительницыВ Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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