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В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы
В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы
51-летний житель Феодосии предстанет перед судом за убийство сожительницы в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T13:18
2024-08-19T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 51-летний житель Феодосии предстанет перед судом за убийство сожительницы в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным СК, мужчина скрывался на территории Крыма и нелегально подрабатывал, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет в январе этого года правоохранители установили его местонахождение, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.По данным прокуратуры РК, летом 2018 года обвиняемый также совершил кражи двух велосипедов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Ранее в Симферопольском районе задержали мужчину, избившего до смерти свою мать. В Инкермане 21-летний ранее шестикратно судимый местный житель получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьмиУбийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины 30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу
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В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы

В Крыму осудят 51-летнего жителя Феодосии за убийство сожительницы

13:18 19.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 51-летний житель Феодосии предстанет перед судом за убийство сожительницы в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

"В ночь на 29 декабря 2018 года нетрезвый мужчина после ссоры со своей 65-летней сожительницей проник в ее дом в селе Солнечное, похитил 30 тыс. рублей и кухонным ножом нанес ей удар в грудь, от которого пострадавшая скончалась", - говорится в сообщении.

По данным СК, мужчина скрывался на территории Крыма и нелегально подрабатывал, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет в январе этого года правоохранители установили его местонахождение, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.
По данным прокуратуры РК, летом 2018 года обвиняемый также совершил кражи двух велосипедов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу", - уточнили в прокуратуре РК.
Ранее в Симферопольском районе задержали мужчину, избившего до смерти свою мать.
В Инкермане 21-летний ранее шестикратно судимый местный житель получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки.
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