https://crimea.ria.ru/20240819/v-krymu-osudyat-muzhchinu-za-ubiystvo-sozhitelnitsy-1139706794.html

В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы

В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Крыму осудят мужчину за убийство сожительницы

51-летний житель Феодосии предстанет перед судом за убийство сожительницы в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T13:18

2024-08-19T13:18

2024-08-19T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. 51-летний житель Феодосии предстанет перед судом за убийство сожительницы в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным СК, мужчина скрывался на территории Крыма и нелегально подрабатывал, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Однако в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет в январе этого года правоохранители установили его местонахождение, после чего обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.По данным прокуратуры РК, летом 2018 года обвиняемый также совершил кражи двух велосипедов. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Ранее в Симферопольском районе задержали мужчину, избившего до смерти свою мать. В Инкермане 21-летний ранее шестикратно судимый местный житель получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьмиУбийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины 30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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