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30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу
30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу - РИА Новости Крым, 20.06.2024
30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу
Крымчанин, обвиняемый в жестоком убийстве матери, в четверг взят под стражу судебным постановлением, сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T13:01
2024-06-20T13:01
крым
симферопольский район
симферополь
происшествия
убийство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Крымчанин, обвиняемый в жестоком убийстве матери, в четверг взят под стражу судебным постановлением, сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.Житель села Лекарственное Симферопольского района Крыма в среду был задержан по подозрению в убийстве своей пожилой матери. Как сообщалось, неоднократно судимый 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил до смерти свою 65-летнюю мать 15 июня на почве ссоры из-за 10 тысяч рублей и утопил тело женщины в озере, где спустя три дня оно было обнаружено.Фигуранту предъявлено обвинение. Как выяснило предварительное следствие, обвиняемый нанес своей матери не менее 30 ударов в область жизненно важных органов."Судом было принято во внимание, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку обвиняется в совершении особо тяжкого умышленного преступления против жизни и здоровья", - уточняется в релизе.Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Пока постановление суда в законную силу не вступило.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материПытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговорВытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, симферопольский район, симферополь, происшествия, убийство, новости крыма
30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу

Обвиняемый в смертельном избиении матери житель Крыма помещен под стражу – суд

13:01 20.06.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Крымчанин, обвиняемый в жестоком убийстве матери, в четверг взят под стражу судебным постановлением, сообщает пресс-служба Симферопольского районного суда.
Житель села Лекарственное Симферопольского района Крыма в среду был задержан по подозрению в убийстве своей пожилой матери. Как сообщалось, неоднократно судимый 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил до смерти свою 65-летнюю мать 15 июня на почве ссоры из-за 10 тысяч рублей и утопил тело женщины в озере, где спустя три дня оно было обнаружено.

"Постановлением Симферопольского районного суда Республики Крым от 20 июня 2024 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу ранее судимому жителю села Лекарственное Симферопольского района, 1981 года рождения", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Фигуранту предъявлено обвинение. Как выяснило предварительное следствие, обвиняемый нанес своей матери не менее 30 ударов в область жизненно важных органов.
"Судом было принято во внимание, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку обвиняется в совершении особо тяжкого умышленного преступления против жизни и здоровья", - уточняется в релизе.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Пока постановление суда в законную силу не вступило.
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КрымСимферопольский районСимферопольПроисшествияУбийствоНовости Крыма
 
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