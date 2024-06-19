https://crimea.ria.ru/20240619/izbil-do-smerti-krymchanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-materi-1138221865.html
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T16:57
2024-06-19T16:57
2024-06-19T17:07
симферопольский район
прокуратура республики крым
крымский следком
новости крыма
происшествия
убийство
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138222317_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2083c728715cfa4b9415ae27b76fceee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по региону и МВД по Крыму.В полицию обратились родственники 65-летней жительницы села Лекарственное, заявившие об исчезновении женщины. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 43-летний сын пенсионерки. В беседе с правоохранителями он путался в показаниях, а его алиби не подтверждалось.Полицейские решили привлечь к розыску пропавшей сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра МВД по РК.Со слов задержанного, убийство было совершено 15 июня. Подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил мать до смерти, обвинив ее в пропаже 10 тысяч рублей. Затем мужчина оттащил тело к озеру и скинул в воду.Следователь готовится выйти в суд с ходатайством заключении фигуранта под стражу.Прокуратура РК контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины.СК накануне сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении крымчанина, обвиняемого в жестоком убийстве тестя ножом в новогоднюю ночь 2016 году.Фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под судПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138222317_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4ff2c3536f49dd79bd6071eec53e078d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферопольский район, прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, убийство, мвд по республике крым
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
Житель Крыма задержан по подозрению в убийстве пожилой матери – СК
16:57 19.06.2024 (обновлено: 17:07 19.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по региону и МВД по Крыму.
В полицию обратились родственники 65-летней жительницы села Лекарственное, заявившие об исчезновении женщины. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 43-летний сын пенсионерки. В беседе с правоохранителями он путался в показаниях, а его алиби не подтверждалось.
Полицейские решили привлечь к розыску пропавшей сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра МВД по РК.
"При осмотре местности служебная собака взяла след пропавшей и привела сотрудников полиции к озеру у населенного пункта. Там вчера днем тело пропавшей сельчанки и было обнаружено с признаками криминальной смерти. В ходе грамотно выстроенной работы следователем СК от сына погибшей получены признательные показания в убийстве матери", – говорится в сообщении.
Со слов задержанного, убийство было совершено 15 июня. Подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил мать до смерти, обвинив ее в пропаже 10 тысяч рублей. Затем мужчина оттащил тело к озеру и скинул в воду.
Следователь готовится выйти в суд с ходатайством заключении фигуранта под стражу.
Прокуратура РК контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины.
СК накануне сообщил
о передаче в суд уголовного дела в отношении крымчанина, обвиняемого в жестоком убийстве тестя ножом в новогоднюю ночь 2016 году.
Фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.
Читайте также на РИА Новости Крым: