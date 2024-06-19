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Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T16:57
2024-06-19T17:07
симферопольский район
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убийство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по региону и МВД по Крыму.В полицию обратились родственники 65-летней жительницы села Лекарственное, заявившие об исчезновении женщины. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 43-летний сын пенсионерки. В беседе с правоохранителями он путался в показаниях, а его алиби не подтверждалось.Полицейские решили привлечь к розыску пропавшей сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра МВД по РК.Со слов задержанного, убийство было совершено 15 июня. Подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил мать до смерти, обвинив ее в пропаже 10 тысяч рублей. Затем мужчина оттащил тело к озеру и скинул в воду.Следователь готовится выйти в суд с ходатайством заключении фигуранта под стражу.Прокуратура РК контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины.СК накануне сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении крымчанина, обвиняемого в жестоком убийстве тестя ножом в новогоднюю ночь 2016 году.Фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под судПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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симферопольский район, прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, убийство, мвд по республике крым
Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери

Житель Крыма задержан по подозрению в убийстве пожилой матери – СК

16:57 19.06.2024 (обновлено: 17:07 19.06.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЖитель Крыма задержан по подозрению в убийстве пожилой матери
Житель Крыма задержан по подозрению в убийстве пожилой матери
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по региону и МВД по Крыму.
В полицию обратились родственники 65-летней жительницы села Лекарственное, заявившие об исчезновении женщины. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 43-летний сын пенсионерки. В беседе с правоохранителями он путался в показаниях, а его алиби не подтверждалось.
Полицейские решили привлечь к розыску пропавшей сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра МВД по РК.

"При осмотре местности служебная собака взяла след пропавшей и привела сотрудников полиции к озеру у населенного пункта. Там вчера днем тело пропавшей сельчанки и было обнаружено с признаками криминальной смерти. В ходе грамотно выстроенной работы следователем СК от сына погибшей получены признательные показания в убийстве матери", – говорится в сообщении.

Со слов задержанного, убийство было совершено 15 июня. Подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил мать до смерти, обвинив ее в пропаже 10 тысяч рублей. Затем мужчина оттащил тело к озеру и скинул в воду.
Следователь готовится выйти в суд с ходатайством заключении фигуранта под стражу.
Прокуратура РК контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины.
СК накануне сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении крымчанина, обвиняемого в жестоком убийстве тестя ножом в новогоднюю ночь 2016 году.
Фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.
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Симферопольский районПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомНовости КрымаПроисшествияУбийствоМВД по Республике Крым
 
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