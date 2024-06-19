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Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери

Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери

Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T16:57

2024-06-19T16:57

2024-06-19T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали жителя Симферопольского района Крыма по подозрению в убийстве своей пожилой матери, сообщают главное следственное управление СК РФ по региону и МВД по Крыму.В полицию обратились родственники 65-летней жительницы села Лекарственное, заявившие об исчезновении женщины. Под подозрение попал ранее неоднократно судимый 43-летний сын пенсионерки. В беседе с правоохранителями он путался в показаниях, а его алиби не подтверждалось.Полицейские решили привлечь к розыску пропавшей сотрудников кинологической службы и экспертно-криминалистического центра МВД по РК.Со слов задержанного, убийство было совершено 15 июня. Подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, избил мать до смерти, обвинив ее в пропаже 10 тысяч рублей. Затем мужчина оттащил тело к озеру и скинул в воду.Следователь готовится выйти в суд с ходатайством заключении фигуранта под стражу.Прокуратура РК контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины.СК накануне сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении крымчанина, обвиняемого в жестоком убийстве тестя ножом в новогоднюю ночь 2016 году.Фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под судПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

симферопольский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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