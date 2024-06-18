https://crimea.ria.ru/20240618/krymchanina-v-rozyske-zaochno-budut-sudit-za-zhestokoe-ubiystvo-testya-1138193229.html

Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя

Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя

Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. Об этом сообщает крымский Следком. РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T15:15

2024-06-18T15:15

2024-06-18T15:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. Об этом сообщает крымский Следком."В первые часы Нового 2016 года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска нанес отцу гражданской супруги кухонным ножом многочисленные ранения в шею и голову. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении ведомства.По данным Следкома, следователями совместно с коллегами из полиции проведена работа по фиксации и изъятию следов преступления и сбору доказательственной базы. "Установлено, что фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено", - добавили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под судПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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