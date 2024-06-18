https://crimea.ria.ru/20240618/krymchanina-v-rozyske-zaochno-budut-sudit-za-zhestokoe-ubiystvo-testya-1138193229.html
Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя
Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя
Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. Об этом сообщает крымский Следком. РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T15:15
2024-06-18T15:15
2024-06-18T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. Об этом сообщает крымский Следком."В первые часы Нового 2016 года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска нанес отцу гражданской супруги кухонным ножом многочисленные ранения в шею и голову. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении ведомства.По данным Следкома, следователями совместно с коллегами из полиции проведена работа по фиксации и изъятию следов преступления и сбору доказательственной базы. "Установлено, что фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено", - добавили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под судПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, новости крыма, крым, убийство, новости, происшествия
Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя
Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. Об этом сообщает крымский Следком.
"В первые часы Нового 2016 года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска нанес отцу гражданской супруги кухонным ножом многочисленные ранения в шею и голову. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Следкома, следователями совместно с коллегами из полиции проведена работа по фиксации и изъятию следов преступления и сбору доказательственной базы.
"Установлено, что фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела завершено", - добавили в Следкоме.
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