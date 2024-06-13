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Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
В Крыму 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца, которого он оставил в горящем доме, устроив поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:12
2024-06-13T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца, которого он оставил в горящем доме, устроив поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в Нижнегорском районе полуострова.Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из помещения и умер от полученных травм, добавили в СК.Место преступления тщательно изучено, изъяты образцы для проведения судебных экспертиз. Фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, сейчас он находится под стражей.Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под суд
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Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

Жителя Крыма будут судить за поджог дома с 97-летним отцом

15:12 13.06.2024 (обновлено: 15:37 13.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца, которого он оставил в горящем доме, устроив поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в Нижнегорском районе полуострова.

"Установлено, что 62-летний мужчина, находясь в доме по ул. Первомайской вместе с 97-летним отцом, за которым осуществлял уход, намеренно поджег в нескольких комнатах легковоспламеняющиеся бытовые предметы. После сын покинул горящий дом, оставив малоподвижного пожилого человека в одной из комнат", – говорится в сообщении.

Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из помещения и умер от полученных травм, добавили в СК.
Место преступления тщательно изучено, изъяты образцы для проведения судебных экспертиз. Фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, сейчас он находится под стражей.
Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома.
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