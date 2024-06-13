https://crimea.ria.ru/20240613/podzheg-dom-s-97-letnim-ottsom-krymchanina-budut-sudit-za-ubiystvo-1138085284.html

Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Поджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство

В Крыму 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца, которого он оставил в горящем доме, устроив поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Главного... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T15:12

2024-06-13T15:12

2024-06-13T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве отца, которого он оставил в горящем доме, устроив поджог. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в Нижнегорском районе полуострова.Пенсионер не смог самостоятельно выбраться из помещения и умер от полученных травм, добавили в СК.Место преступления тщательно изучено, изъяты образцы для проведения судебных экспертиз. Фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, сейчас он находится под стражей.Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили, что житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летУгрожал ножом сотруднице спортзала: житель Ялты пойдет под суд

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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