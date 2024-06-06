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Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство
Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство
Житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома, об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T13:19
2024-06-06T13:19
крымский следком
прокуратура республики крым
убийство
закон и право
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома, об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В ведомстве рассказали, что 60-летний крымчанин жил в гостевом доме у своих знакомых, где выполнял подсобные работы. В сентябре 2023 года у него возник конфликт с собственниками на почве качества проводимых работ. В результате ялтинец нанес множественные удары битой 58-летней женщине и 65-летнему мужчине, от которых они скончались. Сам злоумышленник постарался скрыть следы преступления. "Следователями и следователями-криминалистами был оперативно осуществлен сбор и закрепление доказательственной базы. При попытке скрыться злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками МВД по Республике Крым в Судаке. Под грузом предъявленных доказательств, обвиняемый признал вину в совершении преступления", - говорится в сообщении. Сейчас мужчина находится под стражей. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть лет60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в судС молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский следком, прокуратура республики крым, убийство, закон и право, ялта, новости крыма, крым
Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство

Жителя Ялты будут судить за убийство владельцев гостевого дома

13:19 06.06.2024
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСотрудник Следственного комитета работает на месте убийства в Крыму
Сотрудник Следственного комитета работает на месте убийства в Крыму
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома, об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
В ведомстве рассказали, что 60-летний крымчанин жил в гостевом доме у своих знакомых, где выполнял подсобные работы. В сентябре 2023 года у него возник конфликт с собственниками на почве качества проводимых работ. В результате ялтинец нанес множественные удары битой 58-летней женщине и 65-летнему мужчине, от которых они скончались. Сам злоумышленник постарался скрыть следы преступления.
"Следователями и следователями-криминалистами был оперативно осуществлен сбор и закрепление доказательственной базы. При попытке скрыться злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками МВД по Республике Крым в Судаке. Под грузом предъявленных доказательств, обвиняемый признал вину в совершении преступления", - говорится в сообщении.
Сейчас мужчина находится под стражей.
Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.
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