https://crimea.ria.ru/20240606/zabil-do-smerti-zhitelya-kryma-budut-sudit-za-dvoynoe-ubiystvo-1137905023.html

Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство

Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Забил до смерти: жителя Крыма будут судить за двойное убийство

Житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома, об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T13:19

2024-06-06T13:19

2024-06-06T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Житель Ялты предстанет перед судом за убийство владельцев гостевого дома, об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В ведомстве рассказали, что 60-летний крымчанин жил в гостевом доме у своих знакомых, где выполнял подсобные работы. В сентябре 2023 года у него возник конфликт с собственниками на почве качества проводимых работ. В результате ялтинец нанес множественные удары битой 58-летней женщине и 65-летнему мужчине, от которых они скончались. Сам злоумышленник постарался скрыть следы преступления. "Следователями и следователями-криминалистами был оперативно осуществлен сбор и закрепление доказательственной базы. При попытке скрыться злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками МВД по Республике Крым в Судаке. Под грузом предъявленных доказательств, обвиняемый признал вину в совершении преступления", - говорится в сообщении. Сейчас мужчина находится под стражей. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть лет60 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в судС молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура республики крым, убийство, закон и право, ялта, новости крыма, крым