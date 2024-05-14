https://crimea.ria.ru/20240514/s-molotkom-i-passatizhami-kubantsy-napali-na-inostrantsa-v-sevastopole-1137259895.html
С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе
С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.05.2024
С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе
В Севастополе перед судом предстанут двое жителей Краснодара по обвинению в разбойном нападении и хищении паспорта и денег у иностранца. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T12:34
2024-05-14T12:34
2024-05-14T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут двое жителей Краснодара по обвинению в разбойном нападении и хищении паспорта и денег у иностранца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По версии следствия, осенью 2022 года они узнали, что проживающий в Севастополе гражданин соседней страны может хранить дома крупную сумму. Мужчина, сообщивший краснодарцам эту информацию, предложил совместно напасть на иностранца и завладеть его деньгами.Представившись сотрудниками правоохранительных органов и продемонстрировав поддельное удостоверение, злоумышленники выманили жильца из дома и заставили проехать с ними якобы для выяснения его причастности к наркопреступлению.Узнав, что у иностранца нет такой суммы, они забрали 120 тысяч рублей, золотую цепочку и перстень, затем вернулись в квартиру потерпевшего и забрали еще 80 тысяч рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба составила почти 230 тысяч рублей.Ювелирные украшения и деньги преступники поделили поровну между собой, а похищенный паспорт выбросили.Сотрудники УМВД России по Севастополю при силовой поддержке Росгвардии задержали двух налетчиков на территории Краснодарского края. Уточняется, что оба были неоднократно судимы за кражи, разбои и незаконный оборот наркотиковМатериалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Третий соучастник разбойного нападения объявлен в розыск.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержан мигрант из Азии – его подозревают в грабежеБратья из Мелитополя задержаны за жестокое убийство севастопольцаРазбойное нападение на многодетную семью - житель Крыма пойдет под суд
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, краснодарский край, разбой, закон и право, умвд россии по севастополю, новости, происшествия, новости крыма
С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе
В Севастополе будут судить двух краснодарцев за разбойное нападение на иностранца
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут двое жителей Краснодара по обвинению в разбойном нападении и хищении паспорта и денег у иностранца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, осенью 2022 года они узнали, что проживающий в Севастополе гражданин соседней страны может хранить дома крупную сумму. Мужчина, сообщивший краснодарцам эту информацию, предложил совместно напасть на иностранца и завладеть его деньгами.
Представившись сотрудниками правоохранительных органов и продемонстрировав поддельное удостоверение, злоумышленники выманили жильца из дома и заставили проехать с ними якобы для выяснения его причастности к наркопреступлению.
Жертву удалось ввести в заблуждение – он подчинился псевдополицейским, отдал им свой паспорт и сел в их машину. После этого налетчики отвезли его в лес, где, используя нож, молоток и пассатижи, потребовали передать им миллион рублей в качестве выкупа за непривлечение его к уголовной ответственности.
Узнав, что у иностранца нет такой суммы, они забрали 120 тысяч рублей, золотую цепочку и перстень, затем вернулись в квартиру потерпевшего и забрали еще 80 тысяч рублей. Общая сумма причиненного материального ущерба составила почти 230 тысяч рублей.
Ювелирные украшения и деньги преступники поделили поровну между собой, а похищенный паспорт выбросили.
Сотрудники УМВД России по Севастополю при силовой поддержке Росгвардии задержали двух налетчиков на территории Краснодарского края. Уточняется, что оба были неоднократно судимы за кражи, разбои и незаконный оборот наркотиков
Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Третий соучастник разбойного нападения объявлен в розыск.
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