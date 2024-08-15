https://crimea.ria.ru/20240815/pyanyy-retsidivist-iz-inkermana-osuzhden-za-popytku-zadushit-pensionerku-1139632039.html

Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку

Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку

21-летний ранее шестикратно судимый житель Инкермана получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T17:03

2024-08-15T17:03

2024-08-15T17:03

крым

севастополь

инкерман

происшествия

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покушение

новости крыма

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 21-летний ранее шестикратно судимый житель Инкермана получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, злоумышленник совершил серию преступлений в октябре и сентябре 2022 года. В частности, через балкон проник в квартиру, где попытался задушить пенсионерку.На следующий день юноша напал на прохожего и похитил мобильный телефон. А после угнал припаркованный на улице ВАЗ-21074, после чего в поселке Любимовка был задержан сотрудниками полиции.За все преступления суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения в колонии строго режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, защитник осужденного обжаловал приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водительС ножом на брата: крымчанина будут судить за убийствоВ Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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