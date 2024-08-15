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Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку
Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку
21-летний ранее шестикратно судимый житель Инкермана получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T17:03
2024-08-15T17:03
крым
севастополь
инкерман
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
приговор
кража
покушение
новости крыма
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 21-летний ранее шестикратно судимый житель Инкермана получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, злоумышленник совершил серию преступлений в октябре и сентябре 2022 года. В частности, через балкон проник в квартиру, где попытался задушить пенсионерку.На следующий день юноша напал на прохожего и похитил мобильный телефон. А после угнал припаркованный на улице ВАЗ-21074, после чего в поселке Любимовка был задержан сотрудниками полиции.За все преступления суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения в колонии строго режима. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, защитник осужденного обжаловал приговор.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в ворота и уснул: в Симферополе задержан пьяный водительС ножом на брата: крымчанина будут судить за убийствоВ Симферополе рецидивист напал на прохожую и украл ее вещи
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
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крым, севастополь, инкерман, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, приговор, кража, покушение, новости крыма, правосудие
Пьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионерку

Житель Инкермана получил 8 лет за покушение на убийство, грабеж и угон авто

17:03 15.08.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 21-летний ранее шестикратно судимый житель Инкермана получил новый срок за угон автомобиля, грабеж, незаконное проникновение в жилище и покушение на убийство пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным правоохранителей, злоумышленник совершил серию преступлений в октябре и сентябре 2022 года. В частности, через балкон проник в квартиру, где попытался задушить пенсионерку.

"Женщина потеряла сознание. Молодой человек, полагая, что убил соседку, скрылся с места преступления. Однако вскоре потерпевшая пришла в себя", - уточнили детали в СК.

На следующий день юноша напал на прохожего и похитил мобильный телефон. А после угнал припаркованный на улице ВАЗ-21074, после чего в поселке Любимовка был задержан сотрудниками полиции.
За все преступления суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения в колонии строго режима.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, защитник осужденного обжаловал приговор.
"Однако Севастопольский городской суд согласился с прокуратурой города Севастополя, которая настаивала на законности и обоснованности судебного решения, и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы", - сообщили в надзорном ведомстве.
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КрымСевастопольИнкерманПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюПриговорКражаПокушениеНовости КрымаПравосудие
 
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