https://crimea.ria.ru/20240816/simferopolets-poluchil-20-let-tyurmy-za-nasilie-nad-detmi-1139653108.html

Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми

Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми

34-летний житель крымской столицы осужден на 20 лет колонии строго режима за половые преступления против двух 13-летних девочек. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T14:56

2024-08-16T14:56

2024-08-16T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 34-летний житель крымской столицы осужден на 20 лет колонии строго режима за половые преступления против двух 13-летних девочек. Об этом сообщают пресс-службы Следкома и прокуратуры Крыма.Инцидент произошел летом прошлого года. 34-летний нетрезвый симферополец встретил ночью на остановке общественного транспорта в районе улицы Беспалова двоих 13-летних школьниц, и предложил им совместное времяпрепровождение.Он заманил школьниц на территорию общежития, где, угрожая убийством, совершил в отношении них преступления сексуального характера, все происходящее снимал на телефон, планируя изготовить порнографические материалы, уточнили в Следкоме. Насильник с места происшествия сбежал, но был задержан правоохранителями.Ранее сообщалось, что 41-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейНа Кубани поймали серийного педофила

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, закон и право, симферополь, новости крыма, крым, преступность, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, дети