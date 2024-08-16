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Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми
Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми
34-летний житель крымской столицы осужден на 20 лет колонии строго режима за половые преступления против двух 13-летних девочек. Об этом сообщают пресс-службы... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:56
2024-08-16T14:56
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 34-летний житель крымской столицы осужден на 20 лет колонии строго режима за половые преступления против двух 13-летних девочек. Об этом сообщают пресс-службы Следкома и прокуратуры Крыма.Инцидент произошел летом прошлого года. 34-летний нетрезвый симферополец встретил ночью на остановке общественного транспорта в районе улицы Беспалова двоих 13-летних школьниц, и предложил им совместное времяпрепровождение.Он заманил школьниц на территорию общежития, где, угрожая убийством, совершил в отношении них преступления сексуального характера, все происходящее снимал на телефон, планируя изготовить порнографические материалы, уточнили в Следкоме. Насильник с места происшествия сбежал, но был задержан правоохранителями.Ранее сообщалось, что 41-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницейВ Крыму будут судить украинца за развращение 13 детейНа Кубани поймали серийного педофила
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приговор, закон и право, симферополь, новости крыма, крым, преступность, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, дети
Симферополец получил 20 лет тюрьмы за насилие над детьми

Симферополец осужден на 20 лет за половые преступления против двух 13-летних девочек

14:56 16.08.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. 34-летний житель крымской столицы осужден на 20 лет колонии строго режима за половые преступления против двух 13-летних девочек. Об этом сообщают пресс-службы Следкома и прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел летом прошлого года. 34-летний нетрезвый симферополец встретил ночью на остановке общественного транспорта в районе улицы Беспалова двоих 13-летних школьниц, и предложил им совместное времяпрепровождение.
Он заманил школьниц на территорию общежития, где, угрожая убийством, совершил в отношении них преступления сексуального характера, все происходящее снимал на телефон, планируя изготовить порнографические материалы, уточнили в Следкоме. Насильник с места происшествия сбежал, но был задержан правоохранителями.
"Верховный Суд Республики Крым приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Ранее сообщалось, что 41-летний житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии за растление школьниц через социальные сети.
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