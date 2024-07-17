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В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей

В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей

40-летний украинец отправится под суд по обвинению в совершении половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии. Об этом сообщает Главное следственное... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T15:09

2024-07-17T15:09

2024-07-17T15:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 40-летний украинец отправится под суд по обвинению в совершении половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Следователями совместно с сотрудниками полиции установлены 13 пострадавших от действий фигуранта несовершеннолетних. Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Крыма, украинец признал свою вину. Он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Республики Крым.Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Нововведение дополняет закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетнихНа Кубани поймали серийного педофилаВ Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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