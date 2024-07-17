В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
Гражданина Украины осудят за половые преступления против детей в Керчи и Феодосии - СК
15:09 17.07.2024 (обновлено: 15:24 17.07.2024)
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяРастлевавший детей в Крыму украинец во время следственных действий
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 40-летний украинец отправится под суд по обвинению в совершении половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
"С марта 2020 года по май 2023 года мужчина подыскивал на детских площадках во дворах многоэтажек Феодосии и Керчи детей, гуляющих без сопровождения взрослых. После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера", - уточняется в сообщении.
Следователями совместно с сотрудниками полиции установлены 13 пострадавших от действий фигуранта несовершеннолетних.
Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Крыма, украинец признал свою вину. Он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Республики Крым.
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Нововведение дополняет закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
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