Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/13-postradavshikh-detey--v-krymu-ukraintsa-obvinyayut-v-pedofilii-1138934625.html
В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
40-летний украинец отправится под суд по обвинению в совершении половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии. Об этом сообщает Главное следственное... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T15:09
2024-07-17T15:24
крым
керчь
феодосия
крымский следком
происшествия
закон и право
верховный суд крыма
новости крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138934089_0:0:910:512_1920x0_80_0_0_163b029e2124a77ac18a0bb6a8bd230f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 40-летний украинец отправится под суд по обвинению в совершении половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Следователями совместно с сотрудниками полиции установлены 13 пострадавших от действий фигуранта несовершеннолетних. Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Крыма, украинец признал свою вину. Он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Республики Крым.Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Нововведение дополняет закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетнихНа Кубани поймали серийного педофилаВ Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
крым
керчь
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138934089_2:0:910:681_1920x0_80_0_0_9014406a2c0b36f3c8754649868e9ed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, феодосия, крымский следком, происшествия, закон и право, верховный суд крыма, новости крыма, прокуратура республики крым
В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей

Гражданина Украины осудят за половые преступления против детей в Керчи и Феодосии - СК

15:09 17.07.2024 (обновлено: 15:24 17.07.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяРастлевавший детей в Крыму украинец во время следственных действий
Растлевавший детей в Крыму украинец во время следственных действий
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. 40-летний украинец отправится под суд по обвинению в совершении половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии. Об этом сообщает Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

"С марта 2020 года по май 2023 года мужчина подыскивал на детских площадках во дворах многоэтажек Феодосии и Керчи детей, гуляющих без сопровождения взрослых. После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении них действия сексуального характера", - уточняется в сообщении.

Следователями совместно с сотрудниками полиции установлены 13 пострадавших от действий фигуранта несовершеннолетних.
Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Крыма, украинец признал свою вину. Он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Республики Крым.
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Нововведение дополняет закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Крыма пойдет под суд за растление малолетних
На Кубани поймали серийного педофила
В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилии
 
КрымКерчьФеодосияКрымский СледкомПроисшествияЗакон и правоВерховный суд КрымаНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45Очередной пожар в Крыму: в Большой Ялте горит сухая растительность
16:42Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему
16:32Возле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордах
16:10Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты
15:46Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки
15:22В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
15:09В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
15:04Веерные отключения света введены в Крыму
14:3995 российских военных вернулись из украинского плена
14:29Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
14:21В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
14:15Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
14:09Ситуация у Крымского моста к этому часу
14:02ВСУ за сутки потеряли почти 2000 боевиков и 9 складов боеприпасов
13:54Армия России уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
13:36На Кубани и в Ростовской области ввели графики отключения света
13:21Пожар в парке Галицкого в Краснодаре - что известно
13:12Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму
13:00Германия к 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине
12:45Киев готовит план переговоров с РФ: о чем говорят публикации в США
Лента новостейМолния